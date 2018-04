Po trilerju v Bahrajnu še drugič letos nemška himna

Sakhir – Po uspavanki v Avstraliji je VN Bahrajna v formuli 1 ponudila povsem drugačno sliko. Lewis Hamilton je po slabih kvalifikacijah in menjavi menjalnika napadal iz ozadja, do zmage pa bi skoraj prišel njegov ekipni kolega Valteri Bottas, a v zadnjem krogu ni znal prehiteti vnovič najboljšega Sebastiana Vettla.



Ferrari je v arabski vročini deloval odlično tako v petek kot v soboto, Vettel si je zagotovil najboljši štartni položaj, ki je postal še toliko pomembnejši po težavah Hamiltona. Britanec se je pritoževal nad počasnim avtomobilom in kvalifikacije končal na 4. mestu, nato je moral zamenjati še menjalnik, za kar je bil kaznovan s pet mest slabšim štartnim položajem.



Vettel je štartal dobro in po prvem zavoju ostal na vodilnem položaju, svoji mesti sta zadržala tudi v kvalifikacijah drugi Kimi Räikkönen in tretji Bottas, v ozadju pa je Hamilton začel preboj na vrh. Že na začetku dirke je poskrbel za enega najbolj spektakularnih trenutkov zadnjih let, ko je z veliko hitrostjo iz ozadja presenetil Nica Hulkenberga, Fernanda Alonsa in Estebana Ocona ter vse tri prehitel v istem ovinku. »Nisem bil zadovoljen s štartom in čeprav je bila dirka dolga, sem vedel, da moram počasi začeti napredovati po razpredelnici. To je bil zelo tvegan manever, ne vem, če bi se mi še enkrat izšlo,« je prehitevanje opisal Hamilton.



Britanec se je prebil na 4. mesto in bi tam bržkone ostal, če se v Ferrarijevem boksu ne bi pripetila huda nesreča. Räikkönen je dobil zeleno luč, da lahko spelje, a zadnje levo kolo še ni bilo pravilno nameščeno. Finec je speljal in pri tem povozil mehanika, v šoku in s pokvarjenim dirkalnikom je predčasno končal dirko, mehanika pa so z zlomljeno nogo odpeljali v bolnišnico.



Bottas ni bil dovolj spreten



V ospredju je potekal napet boj za zmago, Mercedes se je tokrat Ferrariju oddolžil za zvit manever v Avstraliji in taktično povsem presenetil Italijane. Pri Ferrariju so načrtovali dva postanka, zato se je Vettel odločil za mehke gume, Hamilton in Bottas sta ob postanku izbrala srednje trde pnevmatike, prednost Vettla pa ni bila dovolj velika za drugi postanek.



Bottas je dva kroga pred ciljem ujel Vettla in dvakrat tudi poizkušal s prehitevanjem, a mu je zmanjkalo nekaj znanja in tudi odločnosti, da bi Mercedesu privozil prvo zmago sezone. Vettel je z mehkimi gumami prevozil 38 krogov, čeprav jih Pirelli priporoča največ 30, zato je bil v cilju navdušen. »Mama mia, zadnjih deset krogov so bile gume povsem zanič. Ta zmaga je res nekaj posebnega,« je sporočil mehanikom. Zadovoljen je bil tudi Hamilton: »Čestitke Sebastianu in Valteriju, jaz sem tokrat poizkušal le omejiti škodo iz kvalifikacij. Že na Kitajskem bomo hitrejši in boljši.«



Na 4. mestu je bil najvišje v karieri Pierre Gasly s Toro Rossom, dirko v Bahrajnu pa bodo poizkušali čim prej pozabiti pri Red Bullu, saj je Danielu Ricciardu odpovedal dirkalnik, Max Verstappen pa je ob prehitevanju Hamiltona počil gumo in prav tako končal predčasno. N. Gr.