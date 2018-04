Rossi: Naj se mi Marquez ne približa več

Ljubljana – Cal Crutchlow je poldrugo leto čakal na svojo tretjo zmago v razredu motogp, ko je pri 32 letih prišel do nje, pa je ostal v globoki senci Marca Marqueza in Valentina Rossija. Slovita asa sta VN Argentine končala na 18. in 19. mestu, a sta jo zaznamovala z vročim dvobojem, ki je Italijana stal padca, in ognjevitim besednim spopadom po dirki.



Rossi ima pri 39 letih v lasti sedem naslovov prvaka v kraljevskem razredu (in še po enega do 125 in 250 ccm), 14 let mlajši Marquez štiri v motogp ter po enega do 125 cm in v moto2. Oba sta fantastična motorista in glavna zvezdnika SP, kljub veliki starostni razliki pa sta se že velikokrat zapletla v medsebojne obračune. Prvič prav v Argentini leta 2015, ko je na asfaltu obležal Španec, njuna vojna pa je dosegla vrhunec v Maleziji isto leto, ko je Rossi z nogo odrinil zraven vozečega Marqueza in ga položil na trdna tla. Mlajši tekmec, znan po svoji (pre)drznosti, kajpada ni nedolžen, zato so se incidenti nadaljevali in dosegla sta le navidezno premirje. Od nedelje naprej pa sta vnovič velika sovražnika.



Potem ko je Marquez brezobzirno poskušal nadomestiti zaostanek zaradi 6. mesta v kvalifikacijah, kazenske vožnje skozi boks, ker mu je tik pred štartom ugasnila honda, in dodatne sankcije zaradi »dotika« pri prehitevanju Aleixa Espargara, je z proge odnesel še Rossija in si prislužil 30 sekund pribitka. Toda najmočnejšo zaušnico mu je podelil Yamahin tabor. Najprej je zavrnil njegov poskus opravičila, nato je na sceno stopila žrtev dneva.



Brezobzirno pri 300 km/h



»Na srečo sem jo odnesel brez poškodb. To je vsaj nekaj dobrega v okoliščinah, ki so bile po moji oceni zelo nevarne in bi morale pritegniti pozornost vodstva SP. Marquez namreč že od nekdaj ne kaže niti najmanjšega spoštovanja do svojih tekmecev, čeprav je pri vožnji s 300 km/h nujno. Le na zadnji dirki se je zapletel s šestimi dirkači, saj vedno drvi na vse ali nič in prek trupel. Dobro ve, da boš padel, če trči v tvojo nogo, sam pa jo bo odnesel brez posledic,« je kar kipelo iz Rossija, ki je naštel nekaj podobnih primerov.



»Marquez je presegel vse meje in je podobno neobziren do vseh, zato uničuje naš šport. Že na prvi dirki sezone v Katarju je trčil v nogo Johanna Zarcoja in kmalu bi enako storil tudi z Andreo Doviziosom. V Argentini pa je izgubil glavo že v petek, ko je resno ogrozil mojega sotekmovalca Mavericka Viñalesa, in če se ta ne bi spretno umaknil, bi potegnil kratko,« je nizal argumente najbolj izkušeni udeleženec SP in še enkrat zagotovil, da se mu Marquez, s katerim sta imela doslej zgolj simbolične stike, ne more z ničemer odkupiti.



»Po vsem tem opravičilo pred televizijskimi kamerami ne bi imelo nikakršnega smisla, saj ne bi bilo iskreno. Vsi smo bili v svojih obdobjih agresivni, toda njegova vožnja je zavestno nevarna in vse bolj se ga bojim, za nameček pa ne čutim, da bi me direktor dirke ščitil. V Argentini sem kar slutil, da se bo zgodilo nekaj takšnega, ko sem zagledal napis, da me želi prehiteti. Do mene je namreč še bolj nesramen zaradi vsega, kar se je primerilo leta 2015, ko me je slednjič stal svetovnega naslova. Zato upam, da se me bo odslej izogibal v širokem loku in da me ne bo nikoli več pogledal v oči,« je odločen Rossi.



Marc Marquez je bil v odgovoru precej krajši: »Ničesar slabega ne bom rekel o Rossiju, a upam, da se ljudje spomnijo vseh 25 let njegove kariere. Tokrat sem jaz storil napako, primerilo se mi je nekaj podobnega kot Zarcoju ob Daniju Pedrosi. Dirkal sem s polno hitrostjo, proga pa je bila ponekod še razmočena. Zapeljal sem v lužo in videli ste, kaj se je zgodilo. Hujšo napako sem storil pri prehitevanju Espargara, a sem se vseeno poskusil opravičiti, vendar so me zavrnili ...«