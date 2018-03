Rossi (vsaj) še dve leti na Yamahi

N. Gr., STA

Doha - Tik pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu, prva dirka bo konec tedna v Katarju, je italijanski zvezdnik Valentino Rossi sklenil novo pogodbo. V dosedanji ekipi Yamaha bo ostal še dve leti, kar pomeni, da bo skupno v SP nastopal 24 sezon, kar 15 pa pri tej ekipi.

Devetkratni svetovni prvak v različnih razredih SP, ki je pred mesecem dopolnil 39 let, je s tovarniško ekipo Movistar Yamaha sklenil še dveletno pogodbo. S tema letoma se bo niz njegovih nastopov oziroma sezon v motociklističnih SP podaljšal že na 24, pri istem delodajalcu Yamahi pa na 15 let.

Rossi je sodelovanje z Japonci začel leta 2004, svoj doslej zadnji naslov prvaka je prav z Yamaho osvojil leta 2009. Navijači pa bodo lahko po novem doktorja spodbujali vsaj še v letih 2019 in 2020.

Kot so pojasnili pri Yamahi, je naveza dirkača in njihovega motorja YZR-M1 prava kombinacija že v zadnjih letih, podobno pa pričakujejo tudi v prihajajoči sezoni. Poudarili so, da je Rossi Yamahin najuspešnejši dirkač v zgodovini, saj je doslej zbral 56 zmag, 43 drugih mest in 35 tretjih na 206 dirkah. Skupno pa je sodeloval pri kar 11 odstotkih vseh Yamahinih 500 zmag v vseh razredih motociklizma.

»Ko sem zadnjič podpisoval pogodbo z Yamaho, leta 2016, sem mislil, da bo zadnja. Odločil sem se, da bom pri morebitnem podaljšanju previden in ne bom hitel. A zadnji dve leti sta me prepričali. Želim še ostati v motoGP in želim ostali na tem motorju, ker se na njem preprosto dobro počutim. Delo z mojo ekipo, mehaniki in inženirji me osrečuje,« je za spletno stran ekipe dejal Rossi. Dodal je, da se zahvaljuje ekipi za zaupanje, saj se zaveda, da bo med potekom te pogodbe dopolnil že 40 let, a je dodal, da je pripravljen na nove izzive, da bo dal vse od sebe in še več treniral. »Motivacije za naslednji dve leti mi ne manjka,« pravi Rossi.