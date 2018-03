S seboj lahko vzamejo več dobrega kot slabega

Melbourne – Iz Avstralije odhajata Sebastian Vettel in Ferrari kot zmagovalca prve dirke F1 v novi sezoni, toda jasno je, da je trenutno najmočnejši Mercedes in da ostaja Lewis Hamilton glavni favorit za končno lovoriko. Da je Mercedes ostal brez zmage, je sicer kriva napaka v računalniškem sistemu.



Resda Lewis Hamilton ni zmagal v Melbournu, toda Mercedes je bil ves konec tedna precej močnejši od Ferrarija in Red Bulla. Na koncu sta odločili sreča in boljša taktika italijanskega moštva v času virtualnega varnostnega avta, toda če bo šla sezona naprej v enakem ritmu, bo Mercedes prej ali slej začel potrjevati svojo premoč tudi z zmagami.



Kakšna je realnost, je priznal tudi Helmut Marko, eden vodilnih moštva Red Bull. »Mercedes se lahko z vsemi nami poigrava. Imajo pretirano dobre tehnične rešitve, zato imajo ogromno premoč. Če bo v nadaljevanju vse enako, ne more nihče premagati Mercedesa, saj za nas predstavlja drug svet,« je bil povsem jasen Marko.



Tehnična napaka odnesla zmago



Z drugim mestom bi bili verjetno zadovoljni vsi z izjemo Mercedesa in Hamiltona, toda britanski dirkač v nemškem moštvu je povsem realno pričakoval zmago, potem ko je bil premočan že v kvalifikacijah. »To drugo mesto je klofuta za Hamiltona in vse nas pri Mercedesu. V času virtualnega varnostnega avta smo izgubili nadzor nad dogajanjem, zato smo zapravili zmago. Narediti moramo natančno raziskavo, zakaj se nam je to dogodilo,« je bil takoj po koncu dirke razočaran Toto Wolff, izvršni direktor moštva Mercedes. Hamilton je sicer med dirko vprašal vodstvo moštva, ali je naredil kaj narobe, ker ga je Sebastian Vettel prehitel po postanku, celotno dogajanje pa je Wolff opisal po dirki: »Menili smo, da imamo dovolj prednosti, vsaj tako nam je potrdil računalniški izračun, toda potem smo videli, da je realnost drugačna. Šlo je za tehnično napako v našem informacijskem sistemu.«



Kljub temu Hamilton opozarja, da morajo biti pri Mercedesu zelo pozorni na Ferrari. Prepričan je, da je pripravljenost italijanske zasedbe boljša, kot kažejo prvi hitrostni dosežki v Melbournu. »Pričakujem veliko vzponov in padcev, zato nas čaka nepredvidljiva sezona. Ferrari bo zelo hiter že na naslednji dirki v Bahrajnu. Verjemite mi, da bo šlo zelo na tesno, kajti Ferrari se vedno dobro znajde na vročih stezah,« je povedal Hamilton.



Naslednji dan je britanski dirkač na svoje drugo mesto gledal že z več pozitivnih misli. »Sprva se nam je zdelo, da so nas prekrili črni oblaki, toda drugo mesto spet ni tako slab dosežek. Iz Avstralije lahko vzamemo precej več dobrega kot slabega. Imamo odličen avto, smo svetovni prvaki, na dirkališču pa se resnično počutim odlično, zato imamo vse razloge za dobro voljo,« je dejal aktualni svetovni prvak.