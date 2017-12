Schumacherjevo stanje štiri leta po nesreči še vedno v tančicah skrivnosti

A. V., STA

Berlin - Danes minevajo štiri leta, odkar je usoda kruto posegla v življenje enega najboljših športnikov vseh časov. Nekdanji sedemkratni svetovni prvak formule 1 Michael Schumacher je po smučarski nesreči 29. decembra 2013 doživel hude možganske poškodbe, njegovo zdravstveno stanje pa je zdaj ena najbolje varovanih skrivnosti v športnem svetu.

Usoda se je kruto poigrala s Schumacherjem; potem ko je nemški zvezdnik preživel leta in desetletja za volanom izjemno močnih in hitrih dirkalnikov ter brez večjih poškodb prestal celotno kariero, se je hudo poškodoval med rekreacijo, med smučanjem, ki ga je tudi imel zelo rad.

V formuli 1 je na 308 dirkah le enkrat, v Silverstonu 1999, doživel hujšo nesrečo, ki se je končala z zlomom noge. V izteku kariere se je nato leta 2009 poškodoval še pri padcu z motorjem na dirkališču, decembra 2013 pa je padel med smučanjem v Meribelu, pri čemer niti ni bil preveč hiter, le izjemno nesrečen splet okoliščin ga je v trenutku iz zvezdniškega sveta spravil v povsem drugačen položaj. Posledice padca so bile hude poškodbe možganov, več mesecev življenjske nevarnosti in nato selitev v domačo oskrbo v vili ob Ženevskem jezeru, kjer je od septembra 2014.

"Vsi zelo pogrešamo Michaela Schumacherja," je predsednik krovne zveze Fie Jean Todt dejal na nedavni prireditvi v Parizu, ko so v hram slavnih motošportnikov uvrstili vse svetovne prvake formule 1. Todt velja za enega tistih, ki so bili svetovnemu prvaku najbližji, nista bila le poslovna in športna partnerja v Schumacherjevih najbolj uspešnih letih pri Ferrariju, ampak tudi prijatelja. Francoz je verjetno tudi zdaj seznanjen z zdravstvenim stanjem Schumacherja, a o tem javno ne govori.

Tako kot ne Schumacherjeva menedžerka Sabine Kehm. "Vsi vemo, kako rad bi bil tudi Michael tu z nami. Tisto, kar ga je vedno delalo tako posebnega, sta njegova strast in njegova predanost temu športu," je ob tej isti priložnosti dejala Kehmova, ki sicer občasno postreže s kakšnim sporočilom za javnost, a so ta zelo splošna in se omejujejo le na omembo tega, da si v njegovi družini prizadevajo, da bi Michael Schumacher kar najbolje okreval.

Kakšno je to okrevanje, pa v resnici ve le malo ljudi. Stanje, v katerem je po hudi poškodbi glave zmagovalec 91 dirk formule 1, velja za eno najbolje varovanih skrivnosti v športnem svetu. Navijači bi radi vedeli več, toda njegova družina ne želi povedati ničesar. Vse od nesreče v Meribelu 29. decembra 2013 oziroma po selitvi iz bolnišnice v domačo oskrbo nekaj mesecev zatem iz vile ne uide nobena informacija.

Nekaj poskusov priti do njih so v družini Schumacher odbili tudi s sodnimi ukrepi, lani so tako dobili tudi odškodnino zaradi poročanja nemškega časnika Bunte, da lahko Schumacher spet hodi. Kehmova je takrat dejala, da novica žal ni resnična, obenem pa še enkrat poudarila, da Michaelovo zdravje ni stvar javnega zanimanja in da bo tako ostalo tudi v prihodnje. "Zato ne pričakujte nobenih informacij o tej temi. To bi bilo poseganje v njegovo zasebnost, celo vsako moje sporočilo za javnost je dolgoročno gledano lahko poseganje v zasebnost Michaela Schumacherja. To je družinska odločitev, menimo, da je tako za vse člane družine Schumacher najbolje" je dejala Kehmova.

Tako ostajajo le nepotrjeni namigi in ugibanja, ki segajo zelo široko, od tega, da lahko ob pomoči sam naredi nekaj korakov, pa do tega, da je v umetni komi.

Zaradi tega se javnost zdaj vse bolj ukvarja z njegovima otrokoma. Ko sta bila mlajša in ko je bil Michael Schumacher kot aktiven dirkač še pod drobnogledom javnosti, si je prizadeval, da bi bila sin Mick in hčerka Gina, ki sta zdaj stara 18 in 20 let, čim manj udeležena v medijskem svetu, zdaj se otroka sama prebijata vanj, sin gre po dirkaških stopinjah očeta, hčerka kot velika ljubiteljica konj uspešno nastopa na konjeniških tekmovanjih.

V iztekajočem se letu je Mick Schumacher, ki nastopa v formuli 3, dobil priložnost za eno, kot je pozneje sporočil na družbenih omrežjih, najlepših izkušenj svojega življenja. V Spa Francorchampsu je ob 25-letnici prvega očetovega nastopa v formuli 1 dobil priložnost za nekaj krogov z zgodovinskim dirkalnikom Benetton B194, s katerim je njegov oče leta 1994 osvojil prvi naslov svetovnega prvaka. Postati dirkač formule 1 pa je nekoč v prihodnosti tudi največji cilj mlajšega Schumacherja.

V teh dneh se sicer v družini Schumacher prepletata dva pomembna datuma - ob 29. decembru, ki je tako močno zaznamoval življenje svetovnega prvaka, še 3. januar, ko ima Schumacher rojstni dan. V prihajajočem letu 2018 bo dirkač, ki je za Jordan, Benetton, Ferrari in Mercedes med letoma 1991 in 2012 zbral 308 nastopov na dirkah, na 91 zmagal, bil 68-krat najhitrejši v kvalifikacijah in se skupno 155-krat povzpel na zmagovalne stopničke, dopolnil 49 let.