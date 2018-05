Šele v Mugellu bo vedel, kako hiter je njegov ducati

Ljubljana – Potem ko so na prvih treh dirkah letošnjega SP v razredu motogp zmagali trije različni dirkači – po vrsti Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow in Marc Marquez – se utegne ritem na jutrišnji VN Španije umiriti. Na prvem včerajšnjem treningu je bil najhitrejši Dovizioso, na drugem Crutchlow, Marquez pa je znova pretiraval in padel. A ko bo šlo zares, bržkone ne bo ponovil napake.



Dirkališče Angel Nieto, imenovano po lani umrlemu šampionu 70. in 80. let, je dobilo novo asfaltno prevleko in bo izzvalo motociklistično elito, naj prekosi dosedanje predstave. Lani je bil v Jerezu najhitrejši Dani Pedrosa, pred njim Valentino Rossi in Jorge Lorenzo, edini uspeh prvaka štirih od zadnjih petih sezon Marqueza sega v leto 2014, zato je že pošteno nestrpen. Pa čeprav se je od začetka tekmovalne poti v konkurenci do 125 ccm na VN Španije vselej povzpel na zmagovalni oder (skupno sedemkrat) ali odstopil (trikrat).



Svoje si misli tudi Dovizioso, ki zdaj vodi v SP s pičlo točko prednosti pred Marquezom in petimi pred Maverickom Viñalesom. Jerez namreč nikakor ne sodi med njegove priljubljene destinacije. Lani je bil peti in je izenačil svojo najboljšo uvrstitev na tej progi v desetih sezonah v kraljevskem razredu, predlani ni dokončal dirke, leto poprej je bil deveti. Manevrskega prostora za izboljšanje vtisa ima torej v izobilju, toda poznavalci razmer še vedno niso prepričani, ali se je pri 32 letih in po lanskem drugem mestu v končni razvrstitvi SP v zadostni meri otresel skromnosti in premočno nadzorovane ambicioznosti, da bi bil sposoben za serijsko nizanje podvigov. Kot da bi mu še vedno najbolj ustrezala vloga mirnega in simpatičnega obstranca, za katerega je prijetno presenečenje že preboj med najboljšo trojico. Bo po zmagi v Katarju, šestem mestu v Argentini in petem v ZDA tako kot lani počakal na razcvet v srednjem delu sezone, ali bo poskusil izkoristiti skrite rezerve?



Še vedno čaka na povišico



»Res je, da sem si od Argentine in ZDA obetal nekaj več točk, toda še vedno sem jih zbral 16 več kot lani ob takem času. Moj izkupiček ni popoln, a je lep, če upoštevamo značilnosti dosedanjih prizorišč in kako izenačeni smo dirkači. Številni imajo izboljšane motorje, za moj ducati pa še vedno nisem prepričan, česa je sposoben. Več bom vedel šele, ko bodo prišle na vrsto dirke, ki mi tradicionalno ustrezajo, začenši s šesto preizkušnjo v Mugellu. Na domačih tleh bom lahko odkril zadnje skrivnosti motorja, odlike in slabosti. V Austinu sem vnaprej vedel, da nimam možnosti za visoko uvrstitev, zato sem verjetno dosegel svoj maksimum. Še vedno nisem dovolj konkurenčen na srednjih delih zavojev, kar sem tudi pričakoval,« ocenjuje Dovizioso ter trenutno namenja prednost Hondi in Yamahi, velik napredek pa pripisuje tudi Suzukiju z Andreo Iannonejem in Alexom Rinsom.



Italijan je še vedno v središču vročih razprav, ker je pred dnevi zavrnil prvo ponudbo Ducatija za podaljšanje pogodbe. Letos bo zaslužil le 2,5 milijona evrov, deset milijonov manj od moštvenega sotekmovalca Lorenza, medtem ko Marquez in Rossi pospravita v žep še precej več, zato je pričakoval ustrezno povišico, vendar je še ni dobil. »Danes ni pravi trenutek za razprave o denarju. Čez kakšen teden bomo z delodajalci že bolj uskladili stališča, do nadaljnjega pa bo vse možno,« je bil včeraj odločen svetovni podprvak.