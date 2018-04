Srečni Ricciardo v enem tednu od obupa do evforije

Šanghaj – Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. Daniel Ricciardo je spil šampanjec iz športnega copata po svoji šesti zmagi v formuli 1, favorita za svetovnega prvaka pa mu nista delala družbe na zmagovalnem odru. Bolj kot vodilni Sebastian Vettel je bil razočaran branilec naslova Lewis Hamilton. Četudi je zaostanek za Nemcem zmanjšal na devet točk, je dirko za VN Kitajske označil z besedo katastrofa.



Vettel, zmagovalec prvih dveh dirk, ni izkoristil najboljšega štartnega položaja in je bil šele osmi, Hamilton je bil četrti in je še brez zmage v sezoni, Mercedes pa je za točko prevzel vodstvo pred Ferrarijem predvsem po zaslugi drugouvrščenega Valtterija Bottasa, ki je premagal Kimija Räikkonena.



Sprva je kazalo, da bo dirka še bolj dolgočasna kot uvodna v Melbournu, toda popestril jo je varnostni avto, ki je na stezo zapeljal v 31. krogu. Okoliščine je najbolje izkoristil Avstralec Ricciardo, ki je vmes šel po sveže mehke gume, s katerimi je bil hitrejši od vseh drugih, ki so ostali na obrabljenih gumah. Vodstvo je prevzel v 45. krogu od 56, ko je prehitel Bottasa, in se veselil nepričakovanega uspeha.



Nov »šov« Verstappna



»Pogosto se ti ponudi samo ena priložnost, zato sem jo želel čim bolje izkoristiti. Očitno mi ni usojeno dobivati dolgočasne dirke, presrečen sem. Tega darila res nisem pričakoval,« se je smejalo Ricciardu, ki je v tabor Red Bulla vrnil nasmehe po blamaži pred tednom v Bahrajnu, ko sta oba dirkalnika že zgodaj obtičala ob progi.



Po treh dirkah je v formuli 1 nastala velika zmešnjava, sploh ni več očitnega favorita in odprta so številna vprašanja. Mercedes, ki je imel prevlado v prejšnjih štirih sezonah, je še brez zmage. Hamilton sploh ni bil v igri za odmeven rezultat, Vettel je po 20 krogih izgubil vodstvo zaradi postanka in potem po trku z Verstappnom v 43. krogu padel na osmo mesto.



Verstappen si še krepi sloves brezbrižnega voznika, trčil je tudi s Pierrom Gaslyjem in si prislužil desetsekundno kazen, zato je na koncu zaostal tudi za Hamiltonom, čeprav je v cilj pripeljal pred njim. Za trčenje z Vettlom je prevzel krivdo, vendar je samo zamahnil z roko na namig, naj v prihodnje vozi previdneje. »Opazil sem, da ima težave z oprijemom gum, zato sem želel čim pozneje zavirati in si tako pridobiti prednost, vendar sem se uštel. Lahko je zdaj reči, da ni bilo pametno in da bi moral počakati, toda spremeniti ne morem ničesar,« se je branil 20-letnik, ki je na prejšnji tekmi kravžljal živce Hamiltonu: »Ne mislim, da bi se moral umiriti. Dogodek bom analiziral in se vrnil še močnejši.«



Hamilton z rekordom



»Ta vikend je bil zame katastrofa,« pa je z glavo zmajeval Hamilton, ki si je obetal veliko več, ko je bil v petek najhitrejši na treningu. Slaba tolažba je, da je postavil rekord, ko je še na 28. dirki zapored vpisal točke. »Enostavno nisem imel hitrosti in ritma, težave sem imel z dirkalnikom. Mislim, da smo ta čas šele tretja ekipa, toda vse se še da popraviti.« Moštveni tekmec Bottas mu je pritrdil: »Čaka nas precej dela. Med nami, Ferrarijem in Red Bullom skoraj ni razlik, veliko je odvisno od okoliščin, sreče z nastavitvami in gumami.«



Naslednja dirka bo čez dva tedna v Azerbajdžanu, kjer je lani zmagal prav Ricciardo. »Ta šport je nor. Pred tednom sem sklonil glavo že po dveh krogih, jezen na ves svet. Spraševal sem se, zakaj sem si sploh izbral tak šport. Ampak potem pride takšen dan, ki vse poplača za nazaj,« se je na čustvenem vrtiljaku znašel Ricciardo, ki se je v skupnem seštevku prebil na četrto mesto. Razlike na vrhu so majhne, med vodilnim Vettlom in petim Räikkönenom je 24 točk, manj, kot jih prinese ena zmaga.