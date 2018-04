Tandem Gajser na pravi poti

Ljubljana – Motokrosistom se izteka dvotedenski premor, ki so ga imeli v MXGP. Tim Gajser se je nanj odpravil po prvih letošnjih stopničkah. »Ko športnik pade, je to, kako se bo pobral, odvisno tudi od ljudi, ki so ob njem. Največ od staršev in trenerjev. Dobro je treba premisliti, kako ravnati. Menim, da sem ubral pravo pot,« je pred torkovo dirko v Rusiji razmišljal Timov oče in trener Bogo Gajser.



Tandem Gajser je na dirki za svetovno prvenstvo v MXGP na Portugalskem, kjer je Tim zasedel 3. mesto, dobil potrditev, da se je mladi Haložan vendarle pobral po padcih in poškodbah, s katerimi se je soočal. »Da Tim napreduje, se je videlo na dirki. Zdaj smo boljši. V prvi vožnji je pokazal, da je zraven in se lahko vozi ob Jeffreyju Herlingsu. Drugo pa smo izpeljali bolj taktično. Ko je držal peto mesto, sem mu napisal na tablo, da ima stopničke in naj zgolj drži položaj. Pomembno je, da dobi malo samozavesti,« je opisoval Bogo Gajser.



Pred dirko v Rusiji sta trenirala doma po ustaljenem ritmu. »Kondicijsko vadbo smo okrepili in jo malo spremenili. Nabavili smo nova orodja za fitnes, skratka, ima vse pogoje za dobro delo. Na motorju sva bila kot ponavadi. Pripravljeni smo, zdrav je,« je sodelovanje komentiral Gajser starejši. Kondicijsko je Tim pripravljen, glava ni bila prava, a Bogo Gajser se nadeja, da gre zdaj v pravo smer.



Želja so spet stopničke



Svetovni prvak v MXGP in MX2 je premor pred nadaljevanjem svetovnega prvenstva izkoristil tudi za selitev z dekletom Špelo v novi dom. »To je njegova želja, jaz mu ustrežem. Ko je šel zdoma, sem mu dejal, da je veliko odvisno od njega. Jaz mu ne bom ničesar branil. Če ne bo delal prav, ga bo to izučilo. Življenje je največja šola. To so velike spremembe, sploh pri teh letih,« se je o 21-letnem sinu in varovancu razgovoril Gajser starejši.



Gajserja v Rusijo potujeta v nedeljo. Dirkališče na vzhodni obali Črnega morja je motokrosistično elito prvič gostilo lani, a tedaj je bil Tim bolniško odsoten, dirko je zaradi poškodbe izpustil. »Tam še nismo bili. Drugi dirkači teren že poznajo, zato imajo nekaj prednosti, ampak to se mi ne zdi ključno. Proga je naravna motokrosistična z vzponi in spusti. Menim, da bi mu morala ustrezati,« verjame sogovornik, ki bi bil zadovoljen, če bi se Tim spet uvrstil med najboljšo trojico: »Tudi uvrstitev do 5. mesta je v redu. Razumljivo pa je, da pričakujem stopničke, zdaj, ko sem videl, da je že boljši.«



Nove skrbi pri Hondi



Ob Gajserjevem uspehu na Portugalskem so si oddahnili tudi pri Hondi. A so se začele nove težave z drugim dirkačem v ekipi Brianom Bogersom. Nizozemec je v moštvo prišel po koncu lanske sezone, potem ko je Honda končala sodelovanje z Rusom Jevgenijem Bobriševom. Novinec v eliti, ki čaka na svoj krstni nastop v MXGP, se je poškodoval novembra lani. Gajserjev vrstnik iz Eindhovna je uspešno okreval, v teh dneh pa je med treningom začutil bolečino, izkazalo se je, da je utrpel novo poškodbo v isti nogi. Drugi teden v maju ga čaka operacija, njegova bolniška odsotnost se bo podaljšala.



Gajser bo edini slovenski dirkač v Rusiji. Klemen Gerčar tja zaradi prevelikih stroškov ne bo potoval. Jernej Irt še okreva po poškodbi kolena. Na motor se je vrnil, a med vožnjo se muči z bolečinami. »Še vedno upam, da se bom vrnil na dirki MXGP 20. maja v Nemčiji. A če bom na pripravljalnih tekmah v slabi formi, bom vrnitev raje preložil,« je sporočil Ljubljančan.