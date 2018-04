Tim Gajser s pomočjo navijačev sedmi

Mojca Finc, poročevalka, J. P.

Pietramurata - Četrta postaja motrokrosističnega svetovnega prvenstva v kraljevskem razredu MXGP, velika nagrada Trentina v Pietramurati, je, kot že nekajkrat, postregla z velikim številom slovenskih navijačev, ki so izkoristili bližino prizorišča in bili v odlično spodbudo Timu Gajserju in Klemnu Gerčarju. Predlanski šampion iz Pečk je na štartu včerajšnjih kvalifikacij padel in nato napadal iz ozadja, zagotovil si je 17. izhodišče in nekoliko poznejšo izbiro štartnega položaja.

Mimo le Cairoli

Vendar pa je današnjo prvo vožnjo odprl odlično in se v hipu zavihtel na četrto mesto, ki ga je držal vse do 8 minut pred koncem, ko je mimo njega z mojstrskim napadom z zunanje linije švignil ljubljenec domačega občinstva in branilec lanske šampionske lovorike Antonio Cairoli. Gajser je ostal peti vse do cilja, za zmagovalcem, Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom, pa zamudil debele pol minute. Šele prvič v sezoni se je zgodilo, da Cairoli in Herlings v eni vožnji nista končala na prvih dveh mestih, Italijan namreč više kot do četrtega ni mogel.

Gerčar brez točk

Tekmovalca sta bila pred Pietramurato celo poravnana v skupni razvrstitvi (po 141 točk), zdaj je Nizozemec sedem točk spredaj. V prvi vožnji se je zmagovalcu najbolj, na pet sekund, približal Belgijec Clement Desalle, tretji je bil Francoz Romain Febvre. Drugi slovenski predstavnik Gerčar je na progi, ki je bila zelo neselektivna in domala ni zahtevala davka, držal 27. mesto od štarta do cilja in naposled ostal brez točk.

Klemen Gerčar je bil v drugo blizu točk. Foto: Andreja Prel/AMZS.

Zaplet takoj po štartu

V drugi vožnji se štart Gajserju ni posrečil tako dobro kot v prvi, znašel se je na sredini kolone in v težavah v enem od prvih zavojev, v katerem se je zapletla večja skupina dirkačev. Izgubil je precej dragocenih sekund in nadaljeval z 21. mesta, vendar pa v nadaljevanju pridno prehiteval tekmece in napredoval do končnega osmega, kar je pomenilo, da je dirko zaključil kot sedmi oziroma mesto slabši kot prejšnjič v Valencii, a je - v primerjavi s takratno preizkušnjo - osvojil točko več. Skupno po petini sezone zaseda deveto mesto s 77 točkami.

Gerčar v drugo blizu

V drugo se je v bližini dobitnikov točk sukal tudi Gerčar, a je bil na 22. mestu za pet sekund prepočasen, tako da je zaenkrat v sezoni še praznih rok. Zmage se je še enkrat veselil Herlings, ki je tako preizkušnjo zaokrožil z maksimalnim izkupičkom, v drugo mu je za hrbet še najbolj dihal Cairoli (razlika med njima je bila sicer izdatnih dvajset sekund), ki pa s skupnim tretjim mestom ni zadovoljil domačih navijačev. Zdaj v skupni razvrstitvi za Nizozemcem zaostaja deset točk. Naslednja postaja, portualska Agueda, čaka karavano že prihodnji konec tedna.

Tim bi se ocenil s sedmico

»Če bi današnji nastop ovrednotil od 1 do 10, bi ga ocenil s sedmico. Iz dirke v dirko napredujem, še so stvari, ki jih bo treba piliti, toda gre na bolje. V začetku druge vožnje sem se skušal rešiti, a se je nekomu motor tako odbil, da je guma priletela naravnost v mojo prednjo. Dobro, da ni šlo za večji padec, pobral sem se, dvignil motor, ampak v tem času so vsi šli že mimo. Sploh v časih, ko ti ne gre vse po maslu, res potrebuješ navijače, da te dvignejo in dodajo motivacijo. Bilo je odlično, morda ni bilo tako, kot so pričakovali, ampak jaz se vedno trudim, dam vse od sebe in sem jim hvaležen,« je strnil vtise Tim Gajser.

Gerčar verjame vase

»Do točk v drugi vožnji mi je zmanjkalo par sekund, ampak bolj kot to gledam na dober nastop, ki je lepa popotnica za naprej. To je bila moja tretja dirka na tej ravni po sezoni odsotnosti zaradi poškodbe. Tako da je zelo pozitivno. Dobri štarti in prvi ovinki, nato pa nisem imel takšnega padca ritma kot včeraj, s čimer sem bil zelo zadovoljen. Naredil sem dobre čase in to držal. Lepa stopnička, na kateri lahko gradim naprej. Včasih je treba biti potrpežljiv, vsi si želimo točke, ampak sem vesel, kot da bi jih dobil. Verjamem, da tudi točke še pridejo. Po lanski poškodbi sem si zastavil jasne cilje, kaj si želim, vedel sem, da bo treba z višjimi cilji tudi več delati, dejansko 24 ur dnevno posvečam le temu. V prvi vrsti si moraš verjeti, da lahko to dosežeš, da potem tudi vsi okrog tebe to verjamejo. Ko posadiš drevo, rabi nekaj časa, da zraste. Enako je v športu s treningi,« pa je komentiral Klemen Gerčar.

IZIDI PRVE VOŽNJE

1. Jeffrey Herlings (Niz, KTM) 34:45,091

2. Clement Desalle (Bel, kawasaki) + 5,628

3. Romain Febvre (Fra, yamaha) 12,837

4. Antonio Cairoli (Ita, KTM) 27,281

5. Tim Gajser (Slo, honda) 31,477

27. Klemen Gerčar (Slo, husqvarna) - 1 krog

IZIDI DRUGE VOŽNJE

1. Jeffrey Herlings 34:31,212

2. Antonio Cairoli 20,185

3. Clement Desalle 31,052

4. Glenn Coldenhoff (Niz, KTM) 35,707

5. Gautier Paulin (Fra, husqvarna) 38,637

8. Tim Gajser 1:04,740

22. Klemen Gerčar - 1 krog



SKUPNO NA DIRKI

1. Jeffrey Herlings 50 točk (25+25)

2. Clement Desalle 42 (22+20)

3. Antonio Cairoli 40 (18+22)

4. Romain Febvre 34 (20+14)

5. Glenn Coldenhoff 32 (14+18)

7. Tim Gajser 29 (16+13)

27. Klemen Gerčar 0 (0+0)



SKUPNO V SP (4/20)

1. Jeffrey Herlings 191

2. Antonio Cairoli 181

3. Clement Desalle 145

4. Romain Febvre 135

5. Gautier Paulin 129

9. Tim Gajser 77



KONSTRUKTORJI

1. KTM 200

2. Kawasaki 145

3. Yamaha 143

4. Husqvarna 133

5. Honda 92