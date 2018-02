Tim Gajser se je vrnil v Slovenijo

J. M.

Ljubljana - Tim Gajser, ki se je poškodoval ob padcu na nedeljski tekmi v italijanski Mantovi, se je v ponedeljek vrnil v domovino. Slovenskega motokrosista so ob prihodu ponovno podrobno pregledali slovenski zdravniki, ki so se odločili, da bo potreben še dodaten poseg. Gajser je namreč ob padcu utrpel dvojni zlom čeljusti.



Takoj na dan padca je bil Gajser sicer operiran že v Italiji, danes pa so ga na nadaljnje zdravljenje prepeljali v UKC Maribor. Njegov oče Bogomir je o tem, po poročanju STA, dejal: »Tima je prevzel predstojnik za čeljustno kirurgijo v UKC Maribor in se odločil za dodatno operacijo, s katero bodo Timu še ojačali čeljust in opravili določene popravke. Še dobro, da sem vztrajal in smo Tima spravili domov.« Dodal je še, da je Tim zelo optimističen glede vrnitve na motor, morda celo preveč. Zahvaljuje se tudi za vse pozitivne misli in dobre želje, ki so na njun naslov prispele v teh dneh.