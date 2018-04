Tim proti stopničkam, Klemen po točke

Ljubljana – »Upam, da bo Tim za dirko na Portugalskem še bolje pripravljen in da se bomo premaknili proti stopničkam,« si je pred naslednjo postajo v motokrosističnem koledarju za svetovno prvenstvo v elitnem MXGP zaželel Bogo Gajser, oče in trener svetovnega prvaka. Dirkače 70 km južno od Porta danes na kvalifikacijah in jutri na tekmi čaka blatna kopel.



Motokrosisti so se iz Italije preselili na Portugalsko. Nekateri so iz Arca neposredno potovali v Aguedo, drugi najprej domov in nato z letalom včeraj na prizorišče. Eden izmed tistih, ki so ubrali prvo možnost, je bil Klemen Gerčar. Med tekmovališči krmari s svojim kombijem, ki si ga je predelal v bivalnik. »Imam omejen proračun, zato si težko privoščim še hotel. Raje ta denar varčujem za treninge in udeležbo na tekmah, verjamem, da je to dobra naložba,« je dejal dirkač, ki si je ustvaril svojo ekipo z imenom Sixty Two Motorsport. Sezona ga stane okrog 150.000 evrov, strošek pokrije s sponzorskimi sredstvi. Na poti do Portugalske sta se z mehanikom Francijem ustavila pri prijatelju v Brescii, da sta oprala motor, opremo in garderobo. Še bolj naporna pot ju čaka po končanem tekmovalnem koncu tedna, do doma bo treba prevoziti 2500 km.



Gerčar, ki se vrača po sezoni bolniške odsotnosti, je zadovoljen z napredkom, ki ga je pokazal na VN Trentina, štartal je dobro, enako velja za izpeljave prvih ovinkov. »Po lanski poškodbi sem si zastavil jasne cilje in 24 ur dnevno posvečam samo motokrosu. V prvi vrsti moraš verjeti sebi, potem ti bodo verjeli še drugi okrog tebe. Ekipa lepo dela, rezultati se že kažejo. Saj veste, kako je: ko posadiš drevo, potrebuje nekaj časa, da zraste. Enako je pri športu, ko gre za treninge. Našel sem tekmovalni ritem, ki ga moram še stopnjevati. A sem na pravi poti,« je razmišljal Gerčar, ki mu je do premiernih točk v sezoni v Italiji prejšnji konec tedna v drugi vožnji zmanjkalo pet sekund.



Bogo: Še veliko ima pred sabo



Svetovni prvak v MXGP in MX2 Tim Gajser je imel po VN Trentina še obveznosti v Italiji, nato se je premaknil v domovino. Treniral je pod budnim očesom očeta, v petek pa se z letalom podal na Portugalsko. »Dirka v Aguedi je ena najlepših v tekmovalnem koledarju. Podlaga je specifična, podobna je tisti v Valencii na progi Red Sand, tudi tukaj je rdeč pesek, pod njim pa trd teren. Dal bom vse od sebe. Ekipi bi rad prinesel rezultat, ki si ga zaslužimo, napadal bom na vse že od treninga naprej, potem pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo,« je razmišljal Gajser, ki je letos na treh dirkah vknjižil šesto, sedmo in deveto mesto.



Lepi skoki in tudi trojni valovi



Njegov oče in trener Bogo pravi, da je čas za stopničke. »Da počasi začnemo graditi. Sicer pa je Tim še mlad, ima 21 let, veliko je še pred njim,« je povedal o zvezdniku Honde, ki mu je uvod v sezono zagrenil hud padec s trikratnim zlomom čeljusti. »Proga je razgibana, skoki so lepi, tudi trojni valovi. Dolga leta že hodimo tja,« je Gajser starejši opisal teren.



Tim ta čas v razvrstitvi svetovnega prvenstva drži deveto mesto. Rdečo ploščico vodilnega je Antoniu Cairoliju pred domačimi navijači prejšnji vikend iz rok izpulil moštveni kolega pri KTM, največji tekmec, Nizozemec Jeffrey Herlings, ki je bil letos na štirih dirkah poražen zgolj enkrat.