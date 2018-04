To je moja cesta, tekmecem sporoča Hamilton

Šanghaj – Sebastian Vettel je dobil uvodni dirki sezone formule 1, toda karavana se je preselila na »dvorišče« Lewisa Hamiltona, ki bo lovil že svojo šesto zmago v Šanghaju, kjer se bo jutri ob 8.10 po srednjeevropskem času začela dirka za VN Kitajske. Znova se obeta sila izenačen boj med Ferrarijem in Mercedesom.



Že uvodna treninga sta namreč potrdila, da sta vodilni moštvi povsem izenačeni, branilec naslova svetovnega prvaka Hamilton je bil v vetrovnem in vlažnem vremenu za pičlih sedem tisočink sekunde hitrejši od Kimija Räikkönena (!), drugi voznik Mercedesa, Valtteri Bottas, je bil tretji in vodilni v skupnem seštevku Vettel četrti. Samo omenjeni so doslej stali na zmagovalnem odru po dirkah v Melbournu in Bahrajnu, obakrat je bil najboljši Vettel, ki se s Hamiltonom bori za peti naslov.



Čeprav je sezona še v povojih in je na koledarju še 19 dirk, srebrne puščice že načenjajo živci, zlasti Hamiltona, ki si je hitro nabral 17 točk zaostanka. Če v Šanghaju ne bo vpisal prve letošnje zmage, ne bo več tako prizanesljiv do sodelavcev, kot je bil včeraj. »Še vedno mislim, da smo najboljše moštvo,« pozitivno držo ohranja Anglež, ki mu je zmago v Avstraliji preprečil varnostni avto, v Bahrajnu pa je zaradi okvare menjalnika izgubil pet štartnih mest in se na dirki z devetega prebil do tretjega.



S pepelom se je raje posul šef moštva Toto Wolff. »Štart v sezono ni bil po naših načrtih. V letošnjem boju za naslov ne bo prostora za niti najmanjše napake. Če želimo biti prvaki, moramo biti na najvišji možni ravni, pravzaprav brezhibni,« opozarja Avstrijec, vesel, ker je popravni izpit prišel že po enem tednu: »Tako nam ni bilo potrebno dolgo čakati in premlevati, kje se je zalomilo v Bahrajnu.«



Čim dlje od Verstappna



Mercedes ima razloge za optimizem, dobil je pet od zadnjih šestih dirk na Kitajskem, zadnji, ki je tam zmagal s Ferrarijem, je bil Fernando Alonso leta 2013. Današnje kvalifikacije, ki se bodo začele ob 8. uri, bodo nadvse pomembne. Na zadnjih štirih dirkah je vselej zmagal dirkač, ki je imel »pole position«, enkrat Nico Rosberg in kar trikrat Hamilton, ki bo želel biti na stezi čim dlje od Maxa Verstappna. Slednjemu je zabrusil nekaj krepkih po trku v drugem krogu, po katerem je moral Nizozemec odstopiti, Hamilton pa jo je srečno odnesel brez poškodb na avtomobilu. Jeza se je sicer že ohladila, Anglež pa se je tekmecu opravičil za grdo besedo. »Dal sem mu roko in rekel, da mi je žal za zadnjič. Ne glede na to, čigava je napaka, se tako ne bi smel odzvati. To je zdaj zame preteklost,« je dejal Hamilton, ni pa znano, ali mu je odpustil Verstappen, ki ga imajo mnogi za prvaka prihodnosti. Za svojo vožnjo se ni opravičil in 33-letnemu Hamiltonu hkrati očital, da se je najlažje znašati nad mlajšim tekmecem.



Kakorkoli že, Vettel je tisti, ki ga morajo imeti na muhi ostali. Zvezde so mu naklonjene, nazadnje mu je nekako uspelo z enim kompletom hudo obrabljenih gum odpeljati 39 krogov, manj sreče je imel Räikkonen, ki ga je bizarna napaka v boksu stala vsaj tretjega mesta. Odstopil je, potem ko je povozil mehanika, zato bo ta konec tedna še posebej motiviran, saj se počuti močnega in se želi čim hitreje spet vključiti v boj za vrh. Na Kitajskem je edinkrat zmagal leta 2007, ko je bil prvak in ko je bila nazadnje najboljša »scuderia« iz Maranella.