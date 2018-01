V četrti etapi relija Dakar Simon Marčič 89.

N. Gr., STA

Lima - Francoz Adrien Van Beveren (Yamaha), zmagovalec četrte etape relija Dakar v konkurenci motociklistov, je novi vodilni v seštevku te vzdržljivostne dirke. Slovenski predstavnik Simon Marčič (KTM) je etapo končal na 89. mestu, v seštevku dirke pa je predzadnji 112.

Med avtomobilisti je etapo dolgo 444 km, s startom v Piscu in s ciljem v kraju San Juan de Marcona, dobil Francoz Sebastien Loeb (Peugeot), drugi v skupnem seštevku. V vodstvu je njegov rojak, branilec naslova, Stephane Peterhansel (Peugeot), ki je etapo prevozil na tretjem mestu.

Etapo je zaznamovala nesreča dotedanjega vodilnega v konkurenci motociklistov Britanca Sama Sunderlanda (KTM), ki si je pri padcu poškodoval hrbet in so ga morali s helikopterjem prepeljati v bolnišnico v perujski Limi. Sunderland po odstopu ne bo mogel braniti naslova.

»Današnji rezultat je zame popolna zmaga, saj na trenutke res nisem verjel, da mi bo uspelo. Prejšnji dan mi je organizator zamenjal kabel, ki napaja iritrack, direktno na akumulator. Očitno mi je hitro požrlo baterijo, saj me je nekaj domačinov zjutraj moralo poriniti, da sem sploh lahko startal. Skupinski start mi je bil zelo všeč, bil sem hiter in zelo sem užival, nato pa so se začele težave. Kmalu zatem se mi je pokvaril števec, nato pa, vsaj tako sem sklepal, še uplinjač, saj sem moral vse do konca etape imeti prižgan plin. Sto neprekinjenih kilometrov sipin se je tako zdelo kot neskončna zgodba, ki se nikoli ne konča. Izziv so bile tudi kozje stezice, polne kamenja, ki so se strmo vzpenjale na goro, in teh smo se dirkači lotili s polnim rezervoarjem. A če povzamem: bolj srečen bi težko bil, saj je bila etapa zagotovo največji zalogaj v vsej moji dakarski zgodovini,« je v cilju dejal Marčič.

Današnja peta etapa bo San Juan de Marcono povezala z Arequipo, zadnjo postojanko pred Bolivijo, in dirkačem poleg 266-kilometrskega brzinca naložila še 508 km dolgo povezovalno etapo po Panamerikani.