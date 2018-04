V Italiji z bučno navijaško podporo, kot bi zmagal: »Vsak krog sem jih slišal.«

Pietramurata – Zvesti slovenski navijači, ki so se pripeljali 600 km daleč, da bi bučno podprli motokrosističnega asa Tima Gajserja na VN Trentina v razredu MXGP, so odlično opravili svojo nalogo. Zdelo se je, kot bi zmagal, a iztržil je sedmo mesto. »Vsak krog sem jih slišal. Morda izplen ni tak, kot so ga pričakovali, a vedno se trudim in dam vse od sebe,« je zatrdil 21-letnik.



Gajserjev konec tedna se na prizorišču, ki ga jemlje kot domačega, ker je najbližje Sloveniji in ker se na njem zbere največ slovenskih navijačev, ni dobro začel. V kvalifikacijah je bil šele sedemnajsti. V prvem ovinku po štartu je padel. »Zaleteli smo se, še od zadaj me je nekdo porinil in sem padel. Krenil sem z zadnjega mesta, trudil sem se po najboljših močeh, da bi se prebil čim bolj naprej. Izbiral sem drugačne linije, kot bi jih sicer, saj je bilo pomembno, da prehitevam,« je dejal po kvalifikacijah in dodal, da bo štartal na dirki na polno.



Motorne žage in sedmica



V ogrevalnem krogu pred včerajšnjo dirko se je z visoko dvignjeno roko odpeljal mimo slovenskega ovinka, tistega kotička na prizorišču, na katerem se zbere največ slovenskih bencinskih ljubiteljev. Zabrnele so motorne žage, kot se za motokrosistično dirko spodobi, zagorele bakle v rumeni barvi, ki je značilna za Gajserja, zaplapolale slovenske zastave, bučali so navijaški vzkliki.



V prvi vožnji je iztržil peto mesto, v drugi je po padcu v drugem ovinku, iz katerega se je rešil kot 19., na koncu izvlekel osmo mesto. »Skušal sem se izogniti padcu, a mi ni uspelo. En motor se je odbil, guma je priletela neposredno v mojo, prevrnil sem se. Ko sem dvignil motor, so vsi tekmeci že šli mimo mene,« je opisal zaplet in se zahvalil navijačem za zvestobo v dobrem in slabem.



Devetemu mestu na Nizozemskem in šestemu v Španiji je v Italiji dodal sedmo. »Če bi se ocenjeval od ena do deset, bi si pripisal sedem. Iz tekme v tekmo napredujem, veliko je še stvari, na katerih je treba delati, ampak gre na boljše. Fizično sem dobro pripravljen, kar potrjujem na treningu, a vse te predstave z vadbe je treba prenesti še na tekme, kar ni enostavno. Pomembno je, da si pred dirko zbran, da izprazniš glavo,« je Gajser razkril, kje ima rezerve.



Vrh vseeno ni daleč



Njegov oče in trener Bogo je prikazano ocenil kot solidno. »Malo se še mora zbrati. Bo pa treba nekaj postoriti na kondiciji, treba bo tempirati, da bo zdržal vso dirko. Pri tem se skriva nekaj psihologije. Če nisi zbran, porabiš več energije tam, kjer je ne bi bilo treba,« je razmišljal Gajser starejši in dodal, da mu manjka stanovitnost. »A moramo se zavedati, da je čudež že to, da se je vrnil po hudi poškodbi in grdem padcu,« je opozoril.



Popraviti je treba nekaj stvari, pravi Gajser starejši, verjame pa, da se približuje najboljšim. »Vrh ni tako daleč,« je ocenil. Naslova svetovnega prvaka v njegovih mislih za letošnjo sezono ni več: »Res je, da je življenje lahko tudi nepredvidljivo.« Prvi cilj so stopničke, da bi lahko začeli nekje graditi, je dejal. »Mlad je še, pred njim je še veliko,« meni Bogo Gajser.



Klemen potrpežljiv



Na svoje prve letošnje točke čaka Klemen Gerčar, ki je bil na včerajšnji dirki 27. Najbolj se jim je približal z 22. mestom v drugi vožnji, zgrešil jih je za pet sekund. »To je moja tretja tekma po sezoni bolniške odsotnosti, zato ocenjujem prikazano kot pozitivno. Štarti so bili dobri, tudi uvodni ovinki, držal sem ritem, ni padel kot na kvalifikacijah. Vesel sem, kot bi dobil točke. Včasih je treba biti potrpežljiv,« je povedal dirkač iz Lukovice pri Domžalah, ki tekmuje z lastno ekipo Sixtytwo Motosport.



Razred zase je bil Jeffrey Herlings, na štirih dirkah ima tri zmage. V začetku sezone je razred pred vsemi. Domači ljubljenec Antonio Cairoli je bil tretji, mednju pa se je vrinil Belgijec Clement Desalle.