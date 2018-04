V zakulisju Gajserjeve Honde

Pietramurata - Najboljši motokrosisti na svetu so se zbrali na VN Trentina, v neposredni bližini kraja Arco, kjer se bodo jutri dokazovali na četrti letošnji dirki za svetovno prvenstvo v elitnem razredu MXGP. Gre za prizorišče v tekmovalnem koledarju, ki je zemljepisno najbližje slovenskim športnim ljubiteljem. Prav zato se jih severno od Gardskega jezera zbere največ.

Gerčar v bivalniku namesto hotela

Dan pred dirko smo se sprehodili po paddocku, prireditvenem prostoru, na katerem imajo tovarniške ekipe in druge, ki tekmujejo v MXGP, ter njihovi sponzorji in opremljevalci, svoje šotore, bivalnike, tovornjake, vso opremo in pogostitvene prostore.

Motokrosist Klemen Gerčar, ki se je odločil za samostojno pot, s svojo ekipo biva kar na prizorišču v kombiju, ki je predelan v avtodom. »Imam omejen proračun, zato si težko privoščim še hotel. Raje ta denar varčujem za treninge in udeležbo na tekmah, verjamem, da je to dobra naložba,« je povedal slovenski dirkač, ki ga sezona stane okrog 150.000 evrov, strošek pokrije s sponzorskimi prispevki.

Po paddocku se lahko gibljejo tudi obiskovalci, ki morajo za poseben vstop odšteti 15 evrov na osebo. Dan pred dirko ljudi pred improvizoričnimi garažami najboljših motokrosistov na svetu mrgoli. Vsak si želi videti motorje od blizu, številni čakajo, da bi uzrli tudi svoje bencinske ase.

Dvakratni svetovni prvak (MX2 in MXGP) Tim Gajser vedno rad vsakemu ustreže. V petek je imel dan zapolnjen z obveznostmi, pri zadnjem fotografiranju smo ga srečali ob 20. uri zvečer. Večino časa ob tekmovalnem koncu tedna preživi v Hondinem prostoru za ekipo in povabljence, po katerem smo se sprehodili tudi mi.



V tem prostoru Hondini predstavniki sestankujejo. Foto: Andreja Prel/AMZS

Jedilnica, soba za sestanke, terasa ...

Preden nam je Valerio, predstavnik za odnose z javnostmi pri Hondi HRC, ki skrbi tudi za Timov urnik z medijskimi in marketinškimi obveznostmi, odprl vrata v Hondin premični dom, se je zaslišal zvok sesalnika. Pri Hondi so ravno pospravljali svoje gnezdo. Vstopili smo na velik predpražnik z napisom Welcome to HRC, Dobrodošli pri HRC. Pozdravila nas je Julia in nas popeljala naokrog. Najprej po jedilnici z desetimi mizami in skrbno pripravljenimi pogrinjki s podobo Tima Gajserja ter krožniki z napisom HRC in MXGP. Na koncu sobe smo opazili šampanjec in dva kozarca, postavljena na beli pult, morda sta pripravljena za morebitno veselje po nedeljski dirki, nasproti so trije udobni kavči, zraven slani prigrizki in televizor.

Čeprav se je zdelo, da je to vse, kar lahko vidimo v Hondinem pogostitvenem prostoru, v katerem bo ta konec tedna zaokrožilo kakšnih 70 ljudi, ki sodijo v Hondino ožjo in širšo družino, smo sledili Juliji po stopnicah navzgor - v prvo in edino nadstropje. »To je soba za sestanke,« je odprla vrata, nato pa pokazala še terasi s po dvema mizama in stoli na obeh straneh. »Na prejšnji dirki v Španiji nismo imeli veliko gostov, tu v Italiji pa jih je ogromno,« je dejala ter se vrnila v hodnik in potrkala na vrata, za katerimi ima svojo »pisarno« na terenu fizioterapevt Filipo.

Tam sta bila še Tim Gajser in njegovo dekle Špela. Timu je Filipo ravno namestil trakove na ramo. Ko ga je namreč na dirki v Španiji zbil tekmec, mu je vzvratno zvilo roko, malce si je natrgal mišico, bil je tudi na ultrazvoku v Mariboru, nam je razkrila Timova izbranka Špela, ki ga zvesto spremlja na dirkah. Lani je bila z njim na vseh prizoriščih. Najbolj ji je bilo všeč v Argentini. Tudi letos bo ves čas ob njem.



V jedilnici je 10 miz, na katerih so krožniki z logotipom Honde, prvenstva in pogrinjki z Gajserjevo podobo. Foto: Andreja Prel/AMZS

Sedem kompletov dresov in hlač

Iz pogostitvenega prostora nas je Špela popeljala še v drugo Hondino gnezdo, namenjeno dirkačem, preden gre zares. V tem šotoru so tri sobe, na vsaki je podoba Hondinega voznika, ki mu soba pripada. Prva je Timova, nasproti njega soba Briana Bogersa, ki je ta čas bolniško odsoten zaradi poškodbe, naslednja od Calvina Vlaanderena, ki dirka v MX2.

Na kavču je Gajserja čakala lično pripravljena oprema. »Za en tekmovalni vikend dobi sedem kompletov dresov in hlač, dve čeladi in dva para škornjev. Pripravim mu še vodo, cedevito, mu sčistim očala, skratka, kar potrebuje,« je še razkrila simpatična Štajerka.

Za šotorom se je nahajal tovornjak, v katerem so imeli svojo opremo mehaniki. V naslednjem pa so na ogled postavljeni motorji, ki jih mimoidoči opazujejo, fotografirajo, se pogovarjajo z mehaniki in skušajo od te izkušnje odnesti čim več. Najsrečnejši so, če naletijo na Tima, ki se vedno trudi, da ustreže vsakemu navijaču.