Vettel s srečo na vrh, zato bo moral poslej pokazati več

Melbourne – S širokim nasmeškom je Sebastian Vettel stopil na najvišjo stopničko v Melbournu, toda enako je bilo že lani, a je na koncu svetovni prvak postal Lewis Hamilton. Prav zato po uvodni dirki novega svetovnega prvenstva za dirkače formule 1 ne smemo prehitro ocenjevati razmerij moči.



Še toliko bolj moramo biti pazljivi, ker je imel Sebastian Vettel skorajda več sreče kot znanja. Marsikdo lahko tudi reče, da so pri Ferrariju izbrali boljšo taktiko, toda nemški dirkač je zgolj izkoristil srečni postanek v boksih, potem ko se je po virtualnem varnostnem avtomobilu na dirkališče vrnil pred aktualnim svetovnim prvakom Lewisom Hamiltonom in ga nato ni več spustil predse. Obstaja pa tudi teorija zarote, kajti dirko so upočasnili zaradi okvare dirkalnika Romaina Grosjeana, sicer tekmovalca moštva Haas s Ferrarijevim motorjem.



»Ni bilo slabo, imeli smo srečo z varnostnim avtomobilom. Izkupiček je vrhunski, užival sem v častnem krogu, saj je bilo ob progi ogromno ljudi. Na začetku sem nekoliko izgubil stik z Lewisom, potem je šlo bolje. Molil sem za varnostni avto in res se je pojavil,« je povedal zmagovalec dirke po 100 stopničkah in 48. zmagi v karieri, a šele svoji peti, potem ko ni štartal iz prve vrste. »Dirka se je razvila povsem drugače od pričakovanj in proti koncu sem res užival, predvsem v zadnjih petih krogih, ker sem vedel, da bom zmagal. V soboto sem imel hiter krog v kvalifikacijah, ekipa pa še ni povsem tam, kjer si želimo biti, ampak mislim, da je začetek sezone res dober in to nam bo dalo energijo za naprej.«



Žalostni Hamilton



Kot je že v navadi, kadar ne zmaga, je bil Lewis Hamilton po drugem mestu povsem razočaran. Vedel je namreč, da ni storil ničesar narobe, a je ostal brez zmage zaradi nesrečnega spleta okoliščin, hkrati je tudi to največja motivacija za nadaljevanje sezone. Če bi odločale samo sposobnosti voznikov in dirkalnikov, potem bi Mercedesov dirkač skoraj gotovo dobil avstralsko preizkušnjo, kar potrjuje, da ima nemško moštvo trenutno v rokah najboljši material.



»Čestitke Ferrariju. Naš dirkalnik je bil vrhunski, a konkurenti so naredili boljše delo. Pod črto lahko rečem, da imamo znova odlične pogoje za zmage, toda na tej progi je res težko prehitevati. Poskušal sem vse, a ni šlo mimo, zadnjih pet krogov sem nato le še varčeval motor,« je precej kratko in jedrnato na novinarski konferenci odgovarjal Hamilton.



Še bolj redkobeseden je bil tretji Kimi Räikkönen, kar je prav tako stalnica njegovega zadržanega značaja: »Dirka je bila za nas dobra. Sebastian je imel malce sreče pri tej zmagi s tistim postankom, sam pa sem v nadaljevanju lahko le sledil tekmecema in čakal na njuno morebitno napako, saj se prehitevati ne da.«



Prebujeni Alonso



Skriti junak dirke v Avstraliji je bil španski veteran Fernando Alonso, saj je s skromnim McLarnovim dirkalnikom prišel vse do 5. mesta. »Vedeli smo, da si lahko letos obetamo več, zato smo tokrat lahko izkoristili napake tekmecev. Imamo takšen dirkalnik, da se lahko branimo, a tudi napadamo,« je povedal nasmejani španski dirkač, ki je za mnoge še vedno največji mojster sedanje konkurence, toda za zmage ima prešibak motor. Kljub temu je lahko v novi sezoni vedrejše volje, kajti Renaultov motor je že na testiranjih pokazal precej več moči, hitrosti in vzdržljivosti kot predhodni Hondin agregat.



Počitka za karavano formule 1 ne bo veliko. Od skupno enaindvajsetih dirk bo naslednja 8. aprila v Bahrajnu. Več kot očitno pa je že po prvi dirki jasno, da se bosta za svetovni naslov borila Ferrarijev Sebastian Vettel in Mercedesov Lewis Hamilton.