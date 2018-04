Za Viñalesa ni boljšega zdravila od vrnitve na kraje podvigov

Ljubljana – Natanko pred letom dni je Maverick Viñales lebdel v oblakih. Potem ko je bil najhitrejši na vseh zimskih testiranjih, je zmagal na uvodnih tekmah razreda motogp v Katarju in Argentini. V nadaljevanju SP pa je doživel pogrom. Sezono je končal na 3. mestu, ki bi bilo za marsikoga podvig, zanj pa veliko razočaranje. Zato pričakuje nedeljski štart v Argentini s posebnimi občutki.



Sliši se zelo nenavadno, toda 23-letni Španec je bil pred tremi tedni celo zadovoljen s šestim mestom v Katarju. Štartal je namreč z 12. položaja in po zapletu s Jorgejem Lorenzom zdrsnil na 15., preden je začel prehitevati tekmece. Z dobrim ritmom na drugi polovici dirke si je okrepil močno načeto samozavest in ob vrnitvi na progo Termas de Rio Hondo pričakuje nov korak proti vrhu. Za zdraviliško mestece s 30.000 prebivalci 1118 kilometrov severno od Buenos Airesa resda ne moremo reči, da mu je povsem pisano na kožo. Odkar se je VN Argentine leta 2014 vrnila v spored SP, je na njej dvakrat odstopil in enkrat zasedel deseto mesto, vtis je močno popravil z lansko zmago pred Yamahinim sotekmovalcem Valentinom Rossijem in Calom Crutchlowom.



»Vseeno sem se zelo veselil vrnitve v Južno Ameriko. V Katarju sem namreč dobil pozitivne vibracije in tudi v minulih treh tednih smo opravili veliko pomembnega dela pri razvoju naše yamahe YZR-M1. Komaj čakam, da bom znova štartal na prizorišču moje lanske zmage, na katerem sem se počutil zelo močnega. Upam, da bom v nedeljo obudil podobne občutke in da se bom lahko spet vključil v boj za zmago,« meni Viñales, ki se je po zadnjih sedmih nastopih v SP le enkrat (lani s 3. mestom v Avstraliji) povzpel na zmagovalni oder. Kljub veliki motivaciji pa je vprašanje, če bo že v nedeljo nared za tako velik rezultatski preskok.



Sta Marquez in Dovizioso razred zase?



V Argentini gre precej bolj kontinuirano od rok Marcu Marquezu, saj si je v vseh štirih primerih privozil prvi štartni položaj ter po dvakrat zmagal (2014 in 2016) in odstopil (2015 in 2017). Toda pisano zgodovino imajo prav vsi najboljši. Andrea Dovizioso, ki je dobil uvodno preizkušnjo letošnjega SP, lani ni videl cilja v toplicah, ki naj bi čudodelno nižale krvni tlak in blagodejno vplivale na revmo, leto poprej je bil šele 13. Viñales se je zato začel počasi zavedati, da ne bo kar na juriš osvojil naslova svetovnega prvaka, ampak da bo moral premagovati eno stopničko za drugo in neredko storiti kakšen vzvratni korak.



»Dosežki Valentina Rossija me vsakodnevno prepričujejo, da ne smem iskati izgovorov v motorju. Lani sva v Argentini zasedla obe najvišji stopnički, kar se ni več ponovilo, saj so najini tekmeci zelo napredovali, medtem ko sva midva – ali vsaj jaz – capljala na mestu. Zdaj se znova počutim precej bolje in tudi dirkališče Termas de Rio Hondo mi je zelo všeč, zato bi lahko nedelja prinesla presenetljiv razplet,« ocenjuje Maverick Viñales, za katerega tudi nekdanji dirkaški as Alex Criville, zdaj analitik za španske medije, pričakuje postopen vzpon. V krogu kandidatov za najvišja mesta sicer vidi deset ali enajst dirkačev, od katerih jih lahko vsaj sedem poseže po zmagi, a hkrati opozarja, da sta Marquez in Dovizioso vendarle razred zase.