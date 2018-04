Zaradi oviranja Viñalesa Marquez ob najboljši štartni položaj (VIDEO)

J. P.

Austin - Mračne sile so se zarotile proti branilcu šampionske lovorike v elitnem motociklističnem razredu moto gp, Hondinemu Špancu Marcu Marquezu. Potem ko je v kaotični Argentini najbolj odmevalo njegovo bližnje srečanje z Yamahinim italijanskim »fosilom« Valentinom Rossijem, pa je v kvalifikacijah za nedeljsko veliko nagrado Amerik v Austinu, tretjo (neevropsko) postajo svetovnega prvenstva, zaradi oviranja drugega voznika z yamaho, rojaka Mavericka Viñalesa, ostal brez najboljšega štartnega mesta.



Za zeleno mizo ob tri mesta

Bil je resda najhitrejši med vsemi, najresnejšega izzivalca Mavericka je za seboj pustil za debele štiri desetinke, s čimer je potrdil, da namerava nadaljevati neporaženost na tem prizorišču, na katerem si je konkurenco pokoril v vseh dosedanjih petih preizkušnjah. Toda za zeleno mizo so ga zaradi oviranja kaznovali s pribitkom treh štartnih mest, torej bo jutri začel s četrtega. Do oviranja je prišlo v 15. zavoju, ko je bil Viñales v hitrem krogu. Pred Marquezom bodo torej v štartni vrsti Viñales, Suzukijev Italijan Andrea Iannone in Yamahin Francoz Johann Zarco.

IZIDI KVALIFIKACIJ

1. Maverick Viñales (Špa, yamaha)

2. Andrea Iannone (Ita, suzuki)

3. Johann Zarco (Fra, yamaha)

4. Marc Marquez (Špa, honda)

5. Valentino Rossi (Ita, yamaha)

6. Jorge Lorenzo (Špa, ducati)

7. Cal Crutchlow (VB, honda)

8. Andrea Dovizioso (Ita, ducati)

9. Dani Pedrosa (Špa, honda)

10. Danilo Petrucci (Ita, ducati)