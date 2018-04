ACH-ekspres v finale brez oddanega niza

Ljubljana – Odbojkarji ACH Volleyja so se sprehodili skozi polfinale DP. V dveh dvobojih niso oddali niti niza Panviti Pomgradu in bodo tudi v finalu na tri zmage s Calcitom Volleyjem, ki se bo začel jutri v Tivoliju, favoriti za novo lovoriko, 15. doslej in 14. zapored.



Lahko se zgodi, da bodo Ljubljančani sezono sklenili brez poraza na obeh domačih frontah. Doslej so odigrali 30 tekem, 25 v DP in pet v pokalu, skupaj pa oddali sedem nizov – le Maribor jim je v enem dvoboju odščipnil dva in s tem edino točko. Do finala so se, tedaj pod taktirko Luke Slabeta, neporaženi v obeh domačih tekmovanjih nazadnje prebili v sezoni 2012/13, tedaj jim je edini poraz v drugi finalni tekmi (2:3) zadal Calcit.



Če je pred povratno polfinalno tekmo trener oranžnih zmajev Zoran Kedačič napovedal, da bodo njegovi igralci, ki so že v Murski Soboti igrali toliko, kolikor so potrebovali za zmago, v Tivoliju še pohodili stopalko za plin, so se njegove besede pozlatile. V prvih dveh nizih so gostje do drugega tehničnega odmora še držali stik in bili nekaj časa celo spredaj, toda pred finišem se je tehtnica nagnila globoko na ljubljansko stran. Zadnji del je bil zgolj še formalnost.



Prvaki so zaklenili mrežo s 14 bloki in bili čvrsti pri sprejemu (83 %), obenem so si privoščili le 15 neizsiljenih napak. »Tokrat smo, za razliko od prve tekme, zadovoljni z igro. Imeli smo dober sprejem in solidno obrambo, predvsem pa odpravili pretekle napake,« je poudaril sprejemalec Jan Pokeršnik, manj razlogov za zadovoljstvo je imel trener poražencev Sašo Topovšek: »Izvlekli smo vse, kar se je dalo. Na voljo imamo le šest igralcev, a po dolgi sezoni že utrujenih.«



GEN-I Volley izpadel



Zanimivo je bilo tudi v boju za obstanek, v katerem je najkrajšo potegnil primorski GEN-I Volley, ki se kljub odličnim okrepitvam (Saša Gadnik, Alan Komel, Ivan Perović) že po eni sezoni vrača med drugoligaše. Dolgo je kazalo, da se bo morala posloviti Krka, ki pa je v ključnih trenutkih strnila vrste. V zadnjem dvoboju zelene skupine je z osvojeno točko proti Črnučam (2:3) zasedla predzadnje mesto in ujela dodatne kvalifikacije s Fužinarjem. Namesto Prvačanov bo v prihodnji sezoni prvoligaš Šoštanj Topolšica. »Dva niza smo odigrali zelo dobro, nato nam je popustila zbranost. Na srečo nam je šel na roko izid druge tekme,« je poudaril kapetan Krke Martin Kosmina.



Vse pa je pripravljeno za štajersko veselico v ženskem DP, ekipa Nove KBM Branik lahko danes (Lukna, 18) vpiše še tretjo finalno zmago nad Calcitom Volleyjem in se razveseli druge zaporedne lovorike in jubilejne 15. doslej. Vendar pa Kamničanke še niso rekle zadnje. »Nismo se še vdale in nikakor ne želimo že v ponedeljek končati prvenstva. Ključna bosta servis in sprejem, ustaviti bo treba Izo Mlakar, se dosledno držati trenerjevih napotkov in ne obupati do zadnje točke,« ne izgublja optimizma blokerka Calcita Tina Grudina.