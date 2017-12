ACH vnovič boljši od Kamničanov

N. Gr.

Ljubljana - Nedolgo po pokalnem finalu sta se ta hip najuspešnejša slovenska moška odbojkarska kolektiva, ACH Volley in Calcit Volley, vnovič udarila sinoči v Tivoliju, v interligaškem obračunu so bili vnovič uspešnejši Ljubljančani, ki so zmagali z gladkih 3:0 (23, 20, 17 - Pokeršnik 13, Babkov 11, Purič in Pavlovič po 10, Mihajlovič 9, Đirlić 5, Brulec 2; Vidmar 17, Pereira, Štembergar Zupan in Okroglič po 5, Štalekar in Novljan po 4, Gil 2).

Kamničani so svojo priložnost zapravili v prvem nizu, v katerem so v končnico prinesli udobno zalogo treh točk (21:18), a naposled ostali praznih rok. V drugem in tretjem nizu so Ljubljančani stopnjevali svojo formo in na koncu gladko prišli do nove zmage, ki je štela tudi za državno prvenstvo.

Gašper Ribič, trener Calcit Volleyja: »Že drugič zaporedoma smo bili v položaju, ko smo imeli uvodni niz praktično dobljen, pa ga nismo zaključili. Kot sem že velikokrat dejal, ekipa, kot je ACH, ti veliko priložnosti ne da. Na sprejemu nismo bili slabi, razlika pa je bila v napadu in v bloku. Fantom nimam česa očitati, borijo se, imamo dobre trenutke, ampak ti zaključki nizov za nas niso najboljši. Pred nami je še tekma z Nitro, ki jo bomo skušali na vsak način dobiti. Naš cilj bo zmaga, saj bi se z njo že uvrstili na zaključni turnir.«

Zoran Kedačič, trener ACH Volleyja: »Prvi niz smo začeli preveč zaspano, premalo energično, ko pa smo videli, da je nasprotnik prišel igrati, smo začeli igrati tudi sami. Predvsem pa so tokrat preobrat prinesli igralci s klopi, ki so naredili svoje delo, ampak to se od njih tudi pričakuje, saj imamo 'dolgo' klop. Včasih tudi ena, dve menjavi naredita svoje, treba je to verjeti in v tem smo bili uspešni.«

ACH Volley - Calcit Volley 3:0 (23, 20, 17)

Športna dvorana Tivoli, 150 gledalcev, sodnika: Isajlović (Avt), Milinović (Hrv).

ACH Volley: Flajs, Đirlić 5, Babkov 11, Kovačič (L), Purić 10, Pavlović 10, Satler, Pleško, Brulec 2, Planinc (L), Kök , Mihajlović 9, Pokeršnik 13. Trener: Zoran Kedačič.

Calcit Volley: Pereira 5, Hribar (L), Golob (L), Novljan 4, Ratek, Gil 2, Vidmar 17, Okroglič 5, Štalekar 4, Kvas, Lakner, Kotnik, Štembergar Zupan 5. Trener: Gašper Ribič.