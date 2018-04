ACH Volley brezmadežno do 15. lovorike

Ljubljana - Odbojkarji ACH Volleyja so v klubsko vitrino postavili že jubilejno 15. prvoligaško lovoriko, 14. zapovrstjo. Do nje so se dokopali mojstrsko: brez poraza v celotni sezoni in brez oddanega niza v končnici. Tudi v tretjem dvoboju finalne serije pred 300 navijači (obeh ekip) niso ničesar prepustili naključju in so bili prepričljivo, s 3:0 (17, 16, 20), boljši od že tradicionalnega izzivalca Calcita Volleyja, ki jim je v tej sezoni snel skalp le enkrat - v interligaškem polfinalu. Kamničani so se v treh dvobojih finalne serije skupaj le enkrat dokopali dlje kot do dvajsete točke v nizu. Tretje mesto v državnem prvenstvu je po dveh zmagah nad Panvito Pomgradom osvojil Salonit.

Začetek dvoboja je še obetal kanček razburljivosti in izenačenosti, saj so gostje iz Kamnika vodili s 7:6. Ko pa je k servisu stopil nekdanji organizator Calcitove igre Jan Brulec, se je tehtnica sunkovito nagnila na stran serijskih šampionov, ki so znali vrhunski, kar 80-odstotni, sprejem podkrepiti z izjemno učinkovitim napadom (60 %). Trener gostov Gašper Ribič je bil zgodaj primoran zamenjati podajalca in korektorja, namesto Tineta Kvasa in Maxsona Pereire sta na parket vskočila Radoslaw Gil in kapetan Andrej Štembergar Zupan, a se ni kaj bistveno spremenilo. V slogu prvih dveh finalnih tekem so gostje ostali pri pičlih 17 točkah.

V drugem nizu je bilo enako. Kamničani so resda uvodoma ušli s 4:2, a se oranžni zmaji niso pretirano naprezali, da so bili ponovno spredaj. Do konca so le še plemenitili razliko, zadnjo točko v nizu je prispeval vnovič izjemno razigrani bloker Diko Purič, ki je bil dotlej celo najučinkovitejši mož na parketu z 11 točkami (pet napadov, štirje bloki, dva asa). Na začetku tretjega niza je Ribič v igro vrnil eksplozivnega Brazilca Pereiro, tekmeca sta si bila blizu do izida 10:9, nato pa je ACH Volley bliskovito potegnil (z dvema zaporednima asoma je prvenstvo zapečatil Dmitrij Babkov) do nove zaslužene lovorike, sedme po uradni selitvi v Ljubljano in druge pod taktirko trenerja Zorana Kedačiča.



ACH Volley : Calcit Volley 3:0 (17, 16, 20)

Dvorana Tivoli, gledalcev 300, sodnika Skudnik (Mežica) in Valentar (Prevalje).