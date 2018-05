Agata Zupin in Nejc Pleško z normama za EP

J. P.

Zagreb - Agata Zupin (Kamnik) v teku na 200 metrov in Nejc Pleško (Olimpija) v metu kladiva sta zmagala na atletskem mitingu v Zagrebu in dosegla normi za avgustovsko evropsko prvenstvo v Berlinu, poroča STA. Pleško je s 75,50 metra normo krepko presegel (69 metrov), Zupinova pa je tekla 23,44 sekunde oziroma šest stotink bolje od postavljene norme. Obenem si je konkurenco pokorila še v teku na 400 metrov z ovirami (57,86), a le za las zaostala za normo (57,70). Zmag so se veselili še Maruša Mišmaš (Mass) na 1500 metrov (4:15,40), Kristijan Čeh (Ptuj) v metu diska (59,84 metra) in Jure Grkman na 200 metrov (21,50).



400 m ovire še naprej paradna disciplina

»Tehnično sem metal zelo dobro, s trenerjem Vladimirjem Kevom sva zadovoljna. Cilj je bil čim prej doseči normo, posrečilo se mi je že na začetku sezone. Zdaj bom lahko neobremenjeno treniral dalje za nastop v Berlinu, kjer si želim čim višje, še prej pa me čaka kar nekaj tekem, prihodnjo načrtujem 23. maja znova v Zagrebu in nato v Slovenski Bistrici,« je za STA poudaril Pleško, zadovljna je bila tudi Zupinova: »Na 400 metrov z ovirami imam še malo težav s koraki. Nisem najbolje začela, preveč sem raztegovala korake med tekom in imela težave na koncu. Kmalu nato sem tekla še 200 metrov in bila zelo vesela norme, toda 400 metrov z ovirami bo moja glavna disciplina, smo pa še v procesu treninga.«



Trening za 3000 m zapreke

Mišmaševa je normo za evropsko prvenstvo zgrešila za 3,40 sekunde: »Vendar pa v tem teku norme nisem lovila. Nastop je bil zgolj del treninga in priprav na 3000 metrov z zaprekami, v tej disciplini, ki bo znova moja glavna letos, bom namreč čez dva tedna tekmovala prvič.«