AIPS ovenčal Hosszujevo in Federerja

J. P.

Ljubljana - Mednarodno združenje športnih novinarjev (AIPS) je za najboljša evropska športnika minulega leta izbralo teniškega igralca Rogerja Federerja in plavalko Katinko Hosszu. Kot poroča STA, je to za prekaljenega Švicarja že šesta tovrstna nagrada v karieri (po letih od 2004 do 2007 in še 2009), za trofejno Madžarko pa druga zaporedna.

Federer je nagrado, ki se imenuje po Franku Taylorju, nekdanjem predsedniku AIPS in Združenja evropskih športnih novinarjev (UEPS), prevzel iz rok Realovega portugalskega nogometnega zvezdnika Cristiana Ronalda, ki je bil v letošnjem izboru drugi, medtem ko je treje mesto zasedel svetovni prvak v formuli ena, Britanec Lewis Hamilton.

Lanska dvakratna šampionka Hosszujeva pa je priznanje, poimenovano po pokojni Delovi novinarski legendi Evgenu Bergantu, prejela tudi že leto pred tem. Tokrat si je pokorila konkurenco na čelu s špansko teniški igralko Garbiñe Muguruza, sicer zmagovalko Wimbledona, in nizozemsko nogometašico Lieke Martens.