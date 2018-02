Andreja Leški zmagala v Düsseldorfu

V nedeljo, zadnji dan grand slama, bosta na delu še dve slovenski judoistki, in sicer Klara Apotekar in Anamari Velenšek.

A. V., STA

Düsseldorf - Slovenska judoistka Andreja Leški je zmagala na tekmi za grand slam v Düsseldorfu. Leškijeva je v Nemčiji pokorila vse tekmice v kategoriji do 63 kilogramov. Prva judoistka sveta v tej kategoriji Tina Trstenjak je morala v prvi borbi priznati premoč Kubanki Maylin del Toro Carvajal.

Leškijeva je v Düsseldorfu pripravila prvovrstno presenečenje, saj je na prestolu kategorije do 63 kg nasledila aktualno olimpijsko prvakinjo in reprezentančno kolegico Trstenjakovo. Judoistka Bežigrada je za zlato zmagala kar petkrat, med drugim je v finalu premagala tudi Japonko Megumi Tsugane.

Leškijeva je svojo prvo borbo proti Kazahstanki Mariani Urdabajevi dobila dobre pol minute pred koncem z iponom. V drugem krogu rednega dela se je pomerila proti Mehičanki in soimenjakinji Andrei Gutierrez in jo premagala z iponom. Četrtfinalni dvoboj, v katerem ji je nasproti stala Nizozemka Sanne Vermeer, je bil zelo izenačen, vendar ga je na koncu Ljubljančanka dobila v podaljšku z vazarijem.

Leškijeva si je v začetku polfinalnega dvoboja proti Brazilki Katleyn Quadros priborila prednost z vazarijem, jo zadržala do konca in se s tem uvrstila v finale kategorije do 63 kilogramov. Za zlato se je pomerila proti Japonki Megumi Tsugane. Skozi celoten boj je bila bolj aktivna od nasprotnice in si 30 sekund pred koncem priborila točko prednosti z vazarijem, ki ji je na koncu prinesla tudi zlato odličje.

Trstenjakova je svoj uvodni dvoboj kategorije do 63 kilogramov na prvenstvu proti Kubanki Maylin Del Toro Carvajal izgubila po tem, ko si je Kubanka najprej priborila vazari in kasneje še ipon. To je bilo največje presenečenje dneva na prvenstvu, saj se je Kubanka zelo dobro taktično pripravila in se kasneje borila za bronasto kolajno.

Danes je med borkami do 70 kg nastopila še Anka Pogačnik in v kategoriji do 70 kilogramov klonila proti domačinki Giovanni Scoccimarro, ko si je ta v zadnjih sekundah dvoboja priborila ipon, Pogačnikova pa je s tem ostala brez uvrstitve.

Prvi dan tekmovanja v petek se ni začel po željah slovenskega tabora, saj so vsi borci po porazih v uvodnih dvobojih ostali brez uvrstitev. Slovenijo v konkurenci preko 500 judoistov in judoistk iz 71 držav zastopa enajst posameznikov, prvi dan so nastopili Matjaž Trbovc (do 60 kg), David Štarkel (do 60 kg), Andraž Jereb (do 66 kg) in Adrian Gomboc (do 66 kg) med judoisti in sestri Maruša (do 48 kg) ter Anja Štangar (do 52 kg) med judoistkami.

V nedeljo, zadnji dan grand slama, bosta na delu še dve slovenski judoistki, in sicer Klara Apotekar (do 78 kg) in Anamari Velenšek (do 78 kg).