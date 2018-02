Atletika: 15 tekmovalcev sklenilo pogodbe z AZS

Ljubljana - Atletska zveza je pred novo sezono podpisala pogodbe s 15 atletinjami in atleti. Glavni cilj sta marčevsko SP v dvorani v Birminghamu in EP na prostem v Berlinu, ki bo avgusta.

Tekmovalci so razdeljeni v selekcije. V vrhunski so Luka Janežič, Anita Horvat, Martina Ratej, Agata Zupin, Tina Šutej in Maruša Černjul, v internacionallni pa še Veronika Domjan, Maja Mihalinec, Maruša Mišmaš, Barbara Špiler, Rok Puhar, Jan Petrač, Nejc Pleško, Robert Renner in Žan Rudolf. Merilo za uvrstitev v vrhunsko selekcijo sicer predstavlja izpolnjena norma A za OI in SP, medalja na EP in visoka uvrstitev na mednarodni lestvici, za internacionalno pa norma za EP.

Predsednik AZS Roman Dobnikar je ob tem dejal: »To je lep uvod v pomembno sezono. vesel sem, da bomo podpisali pogodbe z najuspešnejšimi atleti in njihovimi trenerji, Sredstva bodo omogočili kar najbolj nemotene priprave za doseganje vrhunskih izidov. Zveza bo podprla kar 122 posameznikov, skoraj 60.000 evrov pa bomo namenili za najboljše. Za programe bomo odšteli 245.000 evrov, za priprave bo na voljo 185.000, za tekmovanja pa več kot 100.000 evrov.« Želja zveze je tudi oblikovanje vrhunske mlade selekcije do 23 let.