Atletika: Jure Grkman popravil mladinski državni rekord v dvorani

J. M., STA

Chemnitz - Atlet Kamnika Jure Grkman je na mednarodnem mitingu v Nemčiji zasedel drugo mesto in izboljšal dvoranski rekord v teku na 400 metrov pri starejših mladincih, ki ga je do sedaj držal Luka Janežič. Nova rekordna znamka sedaj znaša 47,92 sekunde. Na mitingu je slovenske barve zastopala še ena predstavnica kluba iz Kamnika Agata Zupin, ki je z osebnim rekordom 53,48 sekunde na enaki razdalji postavila osebni rekord, prav tako pa končala na drugem mestu. Slavila sta Poljak Rafal Omelka in Bolgarka Ivet Putalova.

Janežičev rekord z Dunaja leta 2014 je Grkman popravil za 3 stotinke sekunde, ob tem pa dejal: »Tek je bil dober, vendar imam še rezerve v prvih 200 m. Vesel sem, da sem izboljšal državni rekord, kar je bil tudi moj cilj. Lep občutek je, da sem popravil Janežičev rekord, kar je dokaz, da v ekipi trenerja Damjana Zlatnarja dobro delamo in da sem na pravi poti. Poleti bom tekel na vseh razdaljah do 400 metrov. Moj načrt je, da na svetovnem prvenstvu pridem čim višje in da dosežem normo za člansko evropsko prvenstvo v Berlinu.«

Zupinova pa je po svojem nastopu takole strnila misli in napovedala, da je njen glavni cilj avgustovsko EP na prostem v Berlinu: »Zelo sem vesela, ker napredujem iz tekme v tekmo. Moj današnji nastop je bil dober, vendar imam še veliko rezerv v drugi polovici teka. Imam pa še malo težav v ostrih zavojih v dvorani, kar ni primerljivo s progo na prostem.«