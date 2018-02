Atletske sprintarice je na klin obesila Snežana Vukmirović

A. V., STA

Ljubljana, 27. februarja - Petintridesetletna koprska atletinja Snežana Vukmirović je sporočila, da je uradno končala športno pot. Ena najlepših športnic je bila dolga leta v vrhu slovenske atletike, nastopala pa je v troskoku. Leta 2013 je na sredozemskih igrah v Mersinu osvojila srebrno medaljo, na velikih tekmovanjih pa je bila najvišje na četrtem mestu.

Najbližje zmagovalnih stopničk na OI, SP ali EP je bila leta 2011, ko je na dvoranskem evropskem prvenstvu v Parizu zasedla četrto mesto, za bronom pa zaostala za štiri centimetre.

"Za vsakega športnika pride trenutek težke odločitve, kdaj je čas za umik. Tako je tudi zame prišel pravi čas, da se preselim na tribune. Z velikim ponosom in z dvignjeno glavo lahko rečem, da sem bila vrhunska atletinja. V svoji športni karieri sem doživela mnogo tega, od solz sreče do solz razočaranja, vendar ne obžalujem niti enega trenutka, ki sem preživela na atletski stezi. V spomin so se mi za vedno vtisnili vsi moji športni dosežki, ki jih ne bi zmogla brez pomoči in podpore moje družine, trenerjev, sponzorjev in prijateljev. Brez njih moja atletska zgodba nebi bila popolna. Ob tej priložnosti se jim za podporo iskreno zahvaljujem. Prišel je čas, da grem naprej in poiščem nove izzive. Atletika je bila in bo še naprej del mene. Vaša Snežka," je prek Facebooka sporočila Vukmirovićeva.

Zadnjič je na pomembnejši tekmi nastopila 18. februarja 2017, ko je je na državnem dvoranskem prvenstvu v Celju zasedla tretje mesto (13,28 m). Poškodba hrbta, bolečine pa so se preselile tudi v biceps in prepono, so ji preprečile nastop na dvoranskem EP 2017 v Pragi, pozneje pa ji ni več uspelo priti v pravo tekmovalno formo. V Zürichu je bila 16. avgusta 2014 na EP v Zürichu sedma (13,82 m) in je zadnjič tekmovala na velikem mednarodnem prvenstvu.

Na EP na prostem v Barceloni je leta 2010 zasedla šesto mesto (14,32 m), šesta pa je bila tudi na dvoranskem EP leta 2009 v Torinu. Tri deveta mesta je zasedla v Moskvi avgusta 2013 na SP na prostem ter na na dvoranskih SP leta 2005 v Madridu in leta 2010 v Dohi.

Zaradi pljučnice in težav po njej na SP leta 2011 v južnokorejskem Daeguju ni nastopila ter se nato tudi ni uvrstila na olimpijske igre naslednje leto v Londonu. Med letoma 2006 in 2007 je zaradi materinstva, z nekdanjim možem in nekdanjim slovenskim nogometnim reprezentantom Aleksandrom Rodičem ima hčerko Laro, prekinila kariero.