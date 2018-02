Bennell kriv za zlorabe otrok

A. V., STA

London - Nekdanjega angleškega nogometnega trenerja Barryja Bennella so spoznali za krivega spolnega nadlegovanja otrok. Ta primer je razburkal angleški nogomet in sprožil več sto razkritij.

Štiriinšestdesetletnemu Bennellu, ki je nekdaj treniral pri klubu Crewe Alexandra, povezan pa je bil tudi z Manchester Cityjem, sodijo na podlagi 48 primerov zlorab med letoma 1979 in 1990.

Nova razkritja leta 2016 o Bennellu, ki so ga že pred tem doletele tri zaporne kazni zaradi podobnih primerov, so vodila do več kot 350 prijav na posebno linijo za prijave zlorab otrok.

Bennell je zaradi bolezni na liverpoolskem sodišču sodeloval prek video povezave. Primer se bo nadaljeval v sredo.