Bobinac ne bo kandidiral za predsednika OKS

Ljubljana - Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) Bodgan Gabrovec je pričakoval, da bo njegov glavni protikandidat na volitvah za nov predsedniški mandat Franjo Bobinac, a tega dvoboja 16. decembra v Grand hotelu Union ne bo. Bobinac, predsednik uprave Gorenja in Rokometne zveze Slovenije, je v sporočilu za javnost zapisal, da se ne bo potegoval za mesto prvega moža slovenske krovne športne organizacije.



»Kot predsednik uprave Gorenja čutim odgovornost in dolžnost, da vso svojo energijo vložim v vodenje Skupine Gorenje in spopadanje z izzivi, ki so pred nami. Iskanje strateškega partnerja, ki ga podjetje za zagotavljanje prihodnosti in dolgoročne stabilnosti potrebuje, je v polnem teku. Z novim partnerjem bomo lahko zapolnili proizvodne zmogljivosti, okrepili razvoj, dostopali do novih trgov in izkoriščali učinek ekonomije obsega,« je svojo odločitev pojasnil Bobinac, ki je v zadnjem letu in pol velikokrat izpostavljal pereče športnopolitične teme in si s tem morda tudi pripravljal predvolilni teren. V pogovoru za Delo ob robu januarskega evropskega prvenstva v rokometu je dejal, da se o kandidaturi še ni odločil. Čeprav se ji je zdaj odrekel, ostaja v športu.



»Ostajam predsednik Rokometne zveze Slovenije, kjer smo v zadnjih letih postavili izvrstne temelje za prihodnost športa. Rokomet se je okrepil kot najbolj prepoznaven dvoranski šport v Sloveniji in drugi najbolj priljubljeni ekipni šport. Po zadnjem rokometnem prvenstvu smo v zvezi ob podpori drugih držav začeli aktivno kampanjo modernizacije našega športa, ki bo poskrbela še za hitrejšo rast rokometa v Evropi in svetu. Vrednote športa in duh olimpizma bodo vedno tesno povezane z mojim osebnim prepričanjem in obenem tudi z vrednotami in cilji podjetja, ki ga vodim,« je še zapisal Bobinac.



Gabrovec, ki je šele drugi predsednik OKS_ZŠZ v njegovi 26-letni zgodovini (pred njim je to funkcijo 23 let opravljal Janez Kocijančič), je v decembrskem pogovoru za Delo potrdil, da se bo potegoval za nov mandat, uradno pa protikandidata še nima.