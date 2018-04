Branik do prednosti v finalu

N. Gr., STA

Maribor - Odbojkarice Nove KBM Branika so na prvi tekmi finala državnega prvenstva v domači dvorani Lukna premagale Calcit Volley s 3:2 (21, 19, -21, -16, 13) in v seriji na tri dobljene tekme povedle z 1:0.Dvoboj ni bil posebej kakovosten, obe ekipi sta naredili veliko napak. Je bil pa zato toliko bolj zanimiv in poln preobratov. Nova KBM je vodila z 2:0 v nizih, Calcit je izenačil na 2:2, izenačen pa je bil peti niz, v katerem so imele več sreče in zbranosti domače.

Mariborčanke, branilke naslova, tekme niso začele najbolje, zaradi težav pri sprejemu servisov Tine Grudine in Katje Mihevc so že zaostajale za pet točk (9:14), toda po drugem tehničnem odmoru se je zaradi velikega števila napak v napadu tehtnica začela obračati v njihovo korist. Na 19. točki so tekmice ujele, končnico pa po zaslugi Anite Sobočan in Ize Mlakar zanesljivo dobile.

Tudi v naslednjih dveh nizih sta zaradi dobrih servisov oziroma slabega sprejema tekmic ekipi igrali v serijah, zapravljali visoko vodstvo. Štajerke so v drugem nizu zapravile devet točk prednosti, a se z novo serijo točk rešile v končnici, v tretjem pa so bile Kamničanke tiste, ki so imele že sedem točk prednosti, domače so se nekajkrat približale na dve točki, toda novega preobrata vendarle ni bilo.

Tako kot ga ni bilo niti v četrtem nizu, ko so gostje predvsem po zaslugi razpoložene Američanke Analisse Frantti povedle z 12:5, prednost pa do konca le še povečale, tako da je moral o zmagovalkah odločati "tie break".

V njem so ves čas vodile Mariborčanke. Na začetku s 4:1, toda Gorenjke se niso dale, rezultat so hitro izenačile. Zadnjič je bilo izenačeno na 8:8, nato pa so gostiteljice vzdrževale prednost eno do do dveh točk. Prvo zaključno žogo jim je priborila Anamarija Vovk, drugo pa je z udarcem na črto izkoristila Mlakarjeva, s 27 točkami najučinkovitejša igralka tekme. Calcitu se je v končnici poznalo, da je igral brez Franttijeve, s 25 točkami najučinkovitejše kamniške igralke, ki je morala zaradi krčev na klop.

»Calcit je danes odlično serviral, kar je bil glavni razlog za padec naše igre. Ni nam uspelo držati sprejema, kar je posledično tudi vplivalo na igro v napadu. Kljub temu smo uspeli zmagati, v sredo nas čaka nova težka preizkušnja,« je po tekmi dejala Roosa Koskelo, libero domače ekipe.

»Kljub porazu ne smemo povesiti glav. Uspelo nam je izničiti prednost Mariborčank, a nam je na koncu zmanjkalo malo športne sreče. V sredo nas čaka nov obračun in vemo, kaj moramo popraviti,« pa ni posebej razočarana ena najboljših igralk Calcita Tina Grudina. Druga tekma bo naslednjo sredo v Kamniku.

Nova KBM Branik : Calcit Volley 3:2 (21, 19, -21, -16, 13)

Športna dvorana Lukna, gledalcev 1100, sodnika: Valentar (Prevalje), Melavc (Šempeter).

Nova KBM Branik: Mlakar 28, Košenina, Kaučič 10, Sužnik, Bračko 1, Vovk 5, Najdič 3, Milosavljević, Sobočan 15, Jerala 3, Pintar 7, Blagne 1, Koskelo, Krajnc.

Calcit Volley: Kostić, Grudina 15, Frantti 24, Mihevc 10, Blažič 6, Mihalinec 4, Zaplotnik, Pogačar, Zatkovič, Janežič, Brčič 2, Mijoč 11.