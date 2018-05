Brez Janje in Mine, brez kvalifikacijskega spodrsljaja

Športni plezalci Katja Kadić, Jernej Kruder, Gregor Vezonik in Anže Peharc uspešno skozi kvalifikacije Chongqinga.

J. P.

Chongqing - Iz Moskve, ki je prinesla nov mejnik tudi slovenski reprezentanci v športnem plezanju, saj je Janja Garnbret zmagala, Jernej Kruder je bil drugi, Gregor Vezonik pa se je s tretjim mestom prvič v karieri prebil na stopničke, se je balvanska karavana preselila na azijski del sezone svetovnega pokala, ki jo je odprla preizkušnja v kitajskem Chongqingu. Kvalifikacije so bile za slovenski tabor ponovno uspešne, saj se je skoznje uspešno prebila četverica, pa čeravno Garnbretova zaradi mature ne tekmuje.



Vsi štirje Slovenci v polfinalu

V moški konkurenci sta si vodilni v svetovnem pokalu Kruder in Vezonik razdelila peto mesto in se brez težav prebila v polfinale, enako kot tudi Anže Peharc, ki je bil s 17. kvalifikacijskim dosežkom ravno tako uspešen. Med dekleti poleg Janje ni tekmovala niti prekaljena Mina Markovič (ravno tako ne lanska zmagovalka balvanskega svetovnega pokala, Britanka Shauna Coxsey), edina slovenska zastopnica Katja Kadić pa je bila v kvalifikacijah prepričljiva s sedmim rezultatom. Polfinale in finale bosta na sporedu jutri.