Brez Jorgičevega prispevka višje ni šlo

Halmstad – Če drugega ne, so slovenski namiznoteniški igralci prvi nastop v elitnem kakovostnem razredu ekipnega SP na Švedskem kronali s častno zmago nad višje uvrščenim Egiptom. Če bi želeli doseči še kaj več in se potegovati tudi za napredovanje v izločilne boje, pa bi potrebovali bolj razpoloženega Darka Jorgiča.



Slovenci so na turnir v Halmstadu prišli v vlogi kandidatov iz ozadja za visoka mesta, saj so se lani z nekaj odmevnimi skalpi dokopali do brona na ekipnem EP. Na svetovnih prvenstvih je vrh seveda mnogo širši zaradi favoriziranih azijskih reprezentanc, a so se naši fantje v skupinskem delu izognili vsem z izjemo Hongkonga, ki jim je nasproti stal že uvodoma, poraz z njim še ni bil usoden. Zato pa sta bili, če so želeli varovanci trenerke Andreje Ojsteršek Urh še upati na napredovanje, nujni dve zmagi drugi tekmovalni dan. Začelo se je obetavno, padel je Egipt, na meniju pa je bila še Romunija, ki so jo Slovenci nedavno spravili na kolena v kvalifikacijah za ekipno EP.



Tokrat se je bronastim fantom zataknilo, edino točko je prispeval tretji loparček Deni Kožul, medtem ko sta Bojan Tokič in Darko Jorgič pokleknila pred komaj 17-letnim Cristianom Pleteo, starosta slovenske izbrane vrste pa še pred vrstnikom Adrianom Crisanom. »Pošteno moramo priznati, da so se Romuni iz poraza z nami očitno nekaj naučili in nas tokrat nadigrali. Deni je opravil svoje in prikazal všečno igro, preostala dva reprezentanta pa nista našla rešitve za mladega Pleteo, ki je dvakrat odigral odlično, o njem bomo v prihodnje še slišali. Bojan bi lahko proti Crisanu iztržil več, a enostavno ni imel svojega večera,« je strnila vtise Andreja Ojsteršek Urh.



Tokič odlično s Švedoma



Če bi Slovenija želela ostati v igri za eno od prvih treh mest v skupini A, ki so še vodila v razigravanje pred četrtfinalom, bi morala v četrtem dvoboju, enako kot v četrtfinalu lanskega ekipnega EP, streti odpor Švedske, toda favorizirana gostiteljica nove senzacije ni dovolila. Proti dvema igralcema iz svetovne dvajseterice, Mattiasu in Kristianu Karlssonu, ki nista v sorodu, je bilo računati na nov uspeh nerealno, sploh ker so imeli Skandinavci za nameček še bučno podporo s tribun. Tokrat se je Tokič oddolžil za nekoliko manj prepričljiv nastop proti Romunom in na hrbet spravil 19. loparček sveta Kristiana Karlssona, Mattiasu pa je odščipnil dva niza.



»Tokič je proti Mattiasu v petem nizu igral, česar ne bi smel – preveč na 'bekhend' tekmeca, ki je tako prišel v svoj ritem. Sicer si za obe predstavi proti Švedom zasluži pohvale, enako kot tudi Kožul, ki je bil celo bliže uspehu, kot kaže končni izid,« je komentirala slovenska trenerka, ki je bila manj zadovoljna z našim vodilnim loparčkom Jorgičem, ki je v prvih štirih obračunih prvenstva vpisal štiri poraze: »Darko se po začetnih neuspehih nikakor ni mogel pobrati. Morda bi se dvignil, če v drugem nizu, ko je bilo v igri izenačenje, Karlsson ne bi zadel 'pardona', odtlej je šla Darkova igra le še navzdol.« Jorgič je vtis nekoliko popravil s sinočnjo zmago nad svetovno št. 3, Nemcem Dmitrijem Ovčarovom.