Brez standardne trojice Kamničanke nemočne

J. P.

Kamnik – Odbojkarice Nove KBM Branik od ubranitve naslova državnih prvakinj loči le še ena finalna zmaga. Nocoj so v Kamniku unovčile zdesetkano vrsto Calcita Volleyja, v kateri so manjkale tri standardne začetne igralke, po Maji Pahor in Urški Igličar še ameriška sprejemalka Ali Frantti, ki se je poškodovala na prejšnji tekmi.



Gostiteljice so se s tekmicami enakovredno kosale pri servisu, sprejemu in bloku, glavna razlika pa je nastala v napadu, ki je bil pri Braniku polovično, pri Calcitu pa manj kot tretjinsko uspešen. Sprva je korektorsko mesto zasedla mlada mamica, Srbkinja Olivera Kostić-Brulec, a brez učinka, zato jo je nadomestila Helena Mijoč, ki prav tako ni bila razigrana. Tretji finalni dvoboj bo v ponedeljek v Lukni.



»Po resnično dobro odigranem uvodnem nizu sem nekoliko pogrešal boljši učinek z začetnega udarca, da bi tekmice z njim oddaljili od mreže, kajti Tina Grudina in Katja Mihevc sta zelo dobro delovali pri prvem tempu. Toda v tovrstnih dvobojih je pomembna zmaga, tudi če igra ni na najvišji ravni. Tudi 3. obračun bomo začeli s podobnim pristopom, saj se zavedamo, da finale še ni odločen in potrebujemo še tri nize,« je poudaril trener Branika Samo Miklavc.



Strokovnjak na domači klopi Gregor Rozman pa je dodal: »Čeprav smo pogrešali tri igralke iz prve postave, to ne sme biri izgovor. S tistimi, ki so nared, moramo igrati, vseeno bi morali pokazati več in si upati več. Iz tega dvoboja se bomo kaj naučili, če nič drugega, da s premalo poguma – pri servisu, v napadu – in drznosti Mariborčank ne moremo premagati. Bitka še ni izgubljena. Če smo se na prvi tekmi vrnili po 0:2 v nizih, zakaj se ne bi še po 0:2 v zmagah?«