Calcit proti Nitri brez težav do zmage

N. Gr., STA

Ljubljana - Kamničani, ki so odigrali svojo zadnjo tekmo v letu 2017, so na prvi tekmi turnirja srednjeevropske lige v Ljubljani v četrtek morali priznati premoč ACH Volleyju, kar je bil njihov drugi letošnji poraz v tem tekmovanju. Slovenski podprvaki imajo po osmih odigranih tekmah 19 točk in so se s tekmo več na prvem mestu pridružili ACH Volleyju.

Podobno kot na četrtkovi uvodni tekmi ljubljanskega turnirja proti ACH Volleyju so Kamničani tudi proti ekipi iz Nitre dobro vstopili v tekmo in na prvi tehnični odmor odšli s prednostjo treh točk. Takšna je bila njihova prednost tudi ob drugem tehničnem odmoru po uspešnem napadu Maxsona Pereire, vendar so se jim Slovaki hitro približali le na točko zaostanka (16:17). Pred vstopom v končnico niza so z blokom Žana Novljana varovanci Gašperja Ribiča spet prišli do treh točk prednosti (21:18), Pereira je nato poskrbel za plus štiri (23:19), niz pa se je končal z lastno napako slovaških odbojkarjev.

Tudi na začetku drugega niza so bili Kamničani boljši nasprotnik, bili so višji v bloku, bolj natančni v napadu, posledično pa imeli pet točk prednosti tudi ob drugem tehničnem odmoru, ko je bil v napadu spet uspešen Pereira, ki je v prvem nizu z 78-odstotno učinkovitostjo dosegel sedem točk. Vendar so slovaški odbojkarji že na 18. točki izid izenačili. Kamničani so "padli" na sprejemu, posledično tudi v napadu, toda po drugem polminutnem odmoru Gašperja Ribiča so se le zbrali, dosegli štiri zaporedne točke, zadnjo Štalekar z blokom, ter niz, ki ga je končal Žan Novljan, mirno pripeljali do konca.

S serijo odličnih servisov Pereire so kamniški odbojkarji na prvi tehnični odmor v tretjem nizu odšli s prednostjo treh točk, razpoloženi Primož Vidmar pa je poskrbel za vodstvo z 10:6. Nitra se je Kamničanom še približala na tri točke zaostanka (8:11), toda z novo serijo točk, tokrat na servis Žana Novljana, je bilo že 16:8 za Calcit Volley in s tem je bil znan tudi zmagovalec.

»Danes smo tudi v malo težjih trenutkih dobro preživeli in zasluženo zmagali. Mislim, da smo odigrali dobro tekmo, brez kakšnih večjih padcev v igri in na lep način končali leto 2017. Pred nami je zdaj kratek dopust, s treningi bomo začeli 3. januarja, potem pa nas čakajo kratke priprave na nadaljevanje sezone. Upam, da se bodo fantje v teh prostih dneh odpočili od odbojke in prišli z neko novo energijo,« je po tekmi povedal trener domačih Gašper Ribič.

Calcit Volley : Bystrina Nitra 3:0 (21, 20, 13)

Športna dvorana Tivoli, 60 gledalcev, sodnika: Milinović (Hrvaška), Isajlović (Avstrija).

Calcit Volley: Pereira 14, Hribar, Golob, Novljan 7, Ratek, Gil 4, Vidmar 13, Okroglič 7, Štalekar 9, Kvas, Lakner, Kotnik, Štembergar Zupan, Lazar.

Bystrina SPU Nitra: Rehak 8, Wawrzynczyk 10, Menner 1, Hupka, Zatko, Porubsky 1, Kašper, Mačuha 2, Szazvai, Kostolani 1, Hornik 6, Malina 9.