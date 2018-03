Calcit Volley prvi finalist srednjeevropske lige

A. V., STA

Pliberk - Kamniški odbojkarji, ki so odlično začeli tekmovanje v modri skupini 1. DOL za moške, saj so se z zmagama proti Panviti Pomgradu v gosteh in Salonit Anhovemu doma prebili na drugo mesto prvenstvene lestvice, so tudi v Pliberku nadaljevali zmagoviti niz. Tokrat so prvič v letošnji sezoni na kolena spravili aktualne slovenske državne in pokalne prvake ter se uvrstili v finale srednjeevropske lige.

V prvem nizu so si razpoloženi Kamničani do prvega tehničnega odmora priigrali tri točke prednosti, vendar pa njihovo nadaljevanje ni bilo tako uspešno, saj so Ljubljančani s točko Dika Purića izid na 12. točki izenačili, po uspešnem napadu Petra Đirlića pa na drugi tehnični odmor odšli z dvema točkama prednosti. Toda Primož Vidmar je kamniško ekipo z dvema zaporednima napadoma spet popeljal do vodstva (18:17), po dveh zaporednih blokih (Vidmarja in Jureta Okrogliča) pa je bilo že 21:18 za Calcit Volley. Še bližje vodstvu z 1:0 v nizih so bili varovanci Gašperja Ribiča po asu Maxsona Pereire, ki jim je prinesel kar štiri zaključne žoge, tretjo pa je nato izkoristil Okroglič.

Drugi niz so veliko bolje začeli ljubljanski odbojkarji, ki so s točko Jana Pokeršnika povedli z 9:4, vendar so se jim na servis Žana Novljana Kamničani hitro približali le na točko zaostanka (10:11). Ob drugem tehničnem odmoru je ACH Volley vodil za tri točke, tako kot tudi pri izidu 18:15. Borbeni Kamničani, ki so v letošnji sezoni že trikrat morali priznati premoč Ljubljančanov, se niso predali in po zaslugi Vidmarja in Pereire izid izenačili na 20:20. Ko so varovanci Zorana Kedačiča nato dosegli dve zaporedni točki, je dišalo po izenačenju v nizih, a je Vidmar z asom izid spet izenačil, z dvema zaporednima blokoma pa je Okroglič svoji ekipi zagotovil dve zaključni žogi za vodstvo z 2:0 v nizih, ki ga je zagotovil Pereira.

V tretjem nizu so Kamničani popustili na sprejemu in po asu Mateja Köka je bilo 10:3 za Ljubljančane. Niz je bil praktično odločen do drugega tehničnega odmora, ko je bilo že neulovljivih enajst točk prednosti za ACH Volley, toda v četrtem nizu so slovenski podprvaki spet vzpostavili ravnotežje na igrišču. Prvi so do treh točk prednosti sicer prišli Ljubljančani (10:7), a je Vidmar z uspešnim napadom Kamničane popeljal do vodstva z 11:10. Točko prednosti so imeli kamniški odbojkarji tudi ob drugem tehničnem odmoru, z zbrano igro in boljšim servisom pa so v končnici niza popolnoma nadigrali Ljubljančane in se po napaki Mateja Köka na servisu veselili pomembne zmage nad najboljšo slovensko ekipo zadnjih let, s tem pa tudi svoje prve uvrstitve v finale srednjeevropske lige.

Calcit Volley - ACH Volley 3:1 (22, 23, -15, 20)

Športna dvorana Pliberk, gledalcev 150, sodnika: Haas, Rajković (oba Hrvaška).

ACH Volley: Flajs, Đirlić 9, Babkov, Kovačič, Purić 9, Pavlović, Satler, Pleško 2, Brulec 1 , Planinc, Kök 15, Mihajlović 7, Pokeršnik 14, Videčnik 16.

Calcit Volley: Pereira 17, Hribar, Golob, Novljan 5, Ratek 3, Gil 1, Vidmar 16, Okroglič 16, Štalekar, Kvas, Lakner 7, Štembergar Zupan, Lazar 1.