Od prvega mladinca sveta do prvega slovenskega loparčka

Ljubljana – Na ekipnem SP v namiznem tenisu v Halmstadtu bo te dni močno slovensko orožje hrastniški najstnik Darko Jorgič, od nedavnega naš prvi loparček. »Ko se je to zgodilo, mi je Bojan Tokič čestital in dodal, da me bo poskusil čim prej ujeti,« se namuzne mladenič, ki bo v prihodnji sezoni stopil v velike čevlje svojega vzornika.



Pred tedni je zaokrožil klubsko sezono, krstno v najmočnejši ligi na svetu – bundesligi. Njegov delodajalec Bad Königshafen je bil novinec med elito, zato pretiranih pričakovanj ni bilo, pritiska prav tako ne. »Moj končni iztržek je bil 13 zmag in 12 porazov, v nekem trenutku sem imel celo razmerje 12:6, toda na nasprotni strani mizice so bili sami vrhunski igralci in serijsko ne moreš zmagovati. Morda bi lahko vpisal dva, tri uspehe več, a po drugi strani sem se na začetku sezone bal, ali bom sploh zbral pet zmag, tako da sem zadovoljen in upam, da bo prihodnjo sezono podobno,« je pod doseženo črto potegnil mladi Zasavčan, ki je med drugim snel tudi skalpa dveh igralcev serijske šampionke Borussie Düsseldorf: »Za nameček smo jo premagali tudi skupno in še na gostovanju povrhu, kar je še boljše in slajše.«



Pred minulo sezono se je iz domače Krke preselil v Italijo, od tam v Nemčijo: »Preskok v bundesligo je bil bistveno zahtevnejši. V Italiji je bilo le nekaj tako kakovostnih tekmecev, da sem moral paziti nanje, medtem ko je v Nemčiji večina loparčkov med najboljšimi 50 igralci sveta. V klubu so me lepo sprejeli, dobro sem se znašel, bili smo mlada ekipa, fantje smo se med seboj poznali že z mednarodnih turnirjev.«



Pred novo sezono ga čaka še ena selitev: k bundesligaškemu velikanu Saarbrücknu, pri katerem bo nadomestil odhajajočega Bojana Tokiča: »Bojan mi je zatrdil, da prihajam v vrhunski in odlično urejen klub. Toda moral se bom izkazati; če se ne bom, si mesta v njem ne zaslužim.« Pritisk bo večji, toda Darko s tem nima težav: »Sem igralec, ki pri 2:2 običajno dobro 'zvozim'. Zagotovo ne bo tako udobno kot v tej sezoni, ko je bilo res sproščeno, prišli smo na tekmo, vedeli, da nimamo česa izgubiti, in samo igrali najbolje, kot smo znali.«



Prvi mladinec sveta



Jorgič je bil eden od junakov lanskega ekipnega EP v Luksemburgu, s katerega se je slovenska izbrana vrsta vrnila s senzacionalnim bronom. »Kolajna ni spremenila ničesar, so pa ostali dobri občutki in lep spomin, saj takšnega podviga ni pričakoval nihče. Ekipno odličje je še bolj posebno, ker je treba držati skupaj in igrati eden za vse,« je prepričan 19-letni adut za prihodnost, ki verjame, da lanski dosežek ni neponovljiv, čeravno je v športu težje braniti kot napadati: »Zmagovalna formula ostaja nespremenjena: če Tokič pokaže pravi obraz in zmaga v dveh dvobojih, preostali trije pa prispevamo še eno točko, se nam izide. Zavedamo se, da ni nihče premagljiv, saj smo res dobra, kakovostna ekipa.« Na ekipnem SP bo Slovenija igrala med elito v skupini smrti, vsi tekmeci (Nemčija, Hongkong, Švedska, Egipt, Romunija) so višje rangirani od nje.



Nova reprezentančna trenerka Andreja Ojsteršek Urh za Darka ni neznanka: »Seveda ne, ravno obratno, poznam jo že od šestega leta. Stroga je, kar mi je pisano na kožo.« Prejšnji reprezentančni selektor Jože Urh ga bo spremljal tudi v Saarbrücknu: »Tudi z njim se že dolgo poznava, ogromno sva delala skupaj, zaupam mu in vem, da me bo vselej podpiral, zato bo to pri novem delodajalcu zame olajševalna okoliščina.« Jorgič je eden vodilnih predstavnikov mladega vala, nekaj časa je bil – ob odsotnosti kitajskih vrstnikov, ki niso ustrezali kriterijem za uvrstitev na razpredelnico – celo najboljši mladinec sveta: »Navkljub odsotnosti Kitajcev je bil to lep dosežek, saj sem prehitel tudi vse Japonce in Korejce.«