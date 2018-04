Cilj zmajev ostati neporaženi

Ljubljana – Gledalci upajo, v obeh taborih pa so prepričani, da bo današnja (Kamnik, 19) druga finalna tekma odbojkarskega DP bolj izenačena, kot je bila prva v Tivoliju. Na njej je branilec lovorike ACH Volley pokazal Calcitu Volleyju, kako se stvari streže, in potrdil, da želi 15. lovoriko osvojiti po najhitrejši poti.



Razkorak med tekmecema je bil očiten v vseh segmentih, Ljubljančani so vse storili tako, kot je bilo treba, za nameček pa pobrali še, kar so jim ponudili tekmeci. »Domači parket je v finalu potrebno izkoristiti, na njem ne pričakujem nič drugega kot popolno prevlado. Moramo ubraniti našo trdnjavo in slediti temu, kar smo počeli vso sezono. Tu ne sme zmagati nihče, to moramo verjeti in se tako obnašati. Verjetno bo na gostovanju drugačna pesem, tudi Calcit bo najbrž doma počel podobno, kot smo mi v prvem dvoboju. Biti bomo morali zelo zbrani, pričakujemo zahtevnejši zalogaj,« zatrjuje trener zmajev Zoran Kedačič.



Njegovi varovanci so v tej sezoni na obeh domačih frontah še neporaženi. »To potrjuje, da smo uspešno sestavili moštvo, da imamo široko klop, da lahko vso sezono rotiramo igralce. Imamo 14 enakovrednih odbojkarjev in zato smo v veliki prednosti pred tekmeci, kajti katero koli postavo že dam na parket, bo verjetno zmagala. Na klopi imam še marsikoga, ki v Tivoliju ni zaigral, vendar pa ni potrebe za menjave na vrat na nos. Naša udarna zasedba je znana, imamo pa na klopi fante, ki so, če bi šlo kaj narobe, povsem pripravljeni za igro,« zatrjuje Kedačič.



Njegov osebni in klubski cilj je, da bi sezono v obeh domačih tekmovanjih končal brez poraza: »Tako je v športu: če nekaj delaš, živiš za to, garaš, se boriš, si v vrhuskem klubu, moraš stremeti k temu, da si najboljši. Mi na tem, da smo najboljši, delamo vsak dan in ne zgolj takrat, ko je potrebno. Odličen dosežek bi bil, če bi do konca ostali nepremagani, v zadnjih treh sezonah, odkar sem zraven, se to namreč ni zgodilo.« Res je: nazadnje je ljubljanski kolektiv neporažen v držanem prvenstvu in pokalu ostal v sezoni 2011/12, ko je pod taktirko Igorja Kolakovića nanizal kar neverjetnih 39 zaporednih zmag.



Premor je koristil



V kamniškem klubu so štiri dni brez tekem izkoristili za polnjenje baterij, pred tem so v tednu dni odigrali kar štiri dvoboje. »Ta odmor nam je koristil, verjamem, da bomo doma pokazali drugačen obraz kot v Tivoliju,« napoveduje sprejemalec Calcita Jure Okroglič. Prav pri sprejemu je bil razkorak v prvem obračunu največji: »Morda se zdi, da utrujenost nog pri sprejemu ne igra velike vloge, a si stalno v gibanju, gledati in spremljati moraš žogo, in če so noge težke, se je težko premikati.« Okroglič je sicer novopečeni članski reprezentant, ni pa samoumevno, da se bo udeležil skorajšnjega zbora: »Upam, da se bom na fakulteti dogovoril in opravičil odsotnost z vaj.«