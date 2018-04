Copati, na katere prisegajo košarkarji, tenisači in nogometaši

Univerzalni tekaški copati adidas AlphaBOUNCE Beyond športnikom iz različnih panog pomagajo do uspeha in prevlade na igrišču.

Čeprav so namenjeni teku, prinašajo konkurenčno prednost tako košarkarjem in nogometašem kot tudi tenisačem ter drugim vrhunskim športnikom. Med znanimi obrazi nanje prisegajo nogometaš Gareth Bale, tenisačica Caroline Wozniacki ter NBA-jevca Damian Lillard in James Harden.

Tekaški copat adidas AlphaBOUNCE Beyond je z zlitjem naprednega dizajna in estetike nepogrešljivo orodje vrhunskih športnikov. Združuje namreč najbolj inovativne adidasove tehnologije in materiale, ki prinašajo tri ključne prednosti: prileganje, občutek in oprijem. S tem vsem posameznikom, ki si vedno prizadevajo biti le najboljši, zagotavlja moč, hitrost in uspešen trening.

Udobje in odličen oprijem na vseh površinah

Zgornji del copata iz mreže prinaša zračnost, tehnologija Aramis pa poskrbi za dinamično podporo in stabilnost pri linearnih premikih ter gibanju v različne smeri. Copat je tako idealen za tiste športnike, ki se pri svoji igri hitro odzivajo in pogosto spreminjajo smer gibanja. Visoko zmogljiv vmesni podplat Stretched BOUNCE ustvarja udoben občutek, saj je narejen iz lahke pene EVA in se prilagaja gibanju. Dodatno je copat opremljen še s sistemom podaljšane podpore za peto, ki peto in srednji del stopala objame ter tako poskrbi za večjo fiksiranost in stabilnost . Copat se lahko pohvali še z odličnim oprijemom tako na mokrih kot suhih površinah, saj je podplat izdelan iz vzdržljive Continentalove gume, ki športnikom omogoča, da se oprimejo tal tudi, ko med igro spreminjajo hitrost in smer.

Svetovni športniki v treninge vključujejo tudi tek

Za še večji izziv je adidas Running ustvaril kampanjo Run the Game, ki športnike poziva naj v svoje treninge vključijo več teka in s tem pridobijo konkurenčno prednost. V kampanji se predstavljajo najslavnejši adidasovi športniki, kot so nogometaš Real Madrida Gareth Bale, številka ena ženskega tenisa in zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije 2018 Caroline Wozniacki, košarkar Damian Lillard, ki je bil trikrat izbran v ekipo vseh zvezd All Stars in košarkar Houston Rockets James Harden.

O nadgradnji treninga s copati AlphaBOUNCE Beyond je Caroline Wozniacki povedala: "Tek je pri treningu bistvenega pomena, saj mi daje prednost na tekmovanjih ter pozitivno vpliva na mojo formo. Zahvaljujoč treningom s copati AlphaBOUNCE Beyond sem prepričana, da bom lahko prevzela nadzor pri dvoboju, ko bo to najbolj pomembno."

Copat je idealen za tiste športnike, ki se pri svoji igri hitro odzivajo. Foto: Adidas