Dakar: kapitulirala tudi Loeb in Villas-Boas (VIDEO)

J. P.

Arequipa - Peta etapa slovitega vztrajnostnega relija Dakar na 267 kilometrov dolgi hitrostni preizkušnji od San Juana de Marcone do Arequipe, zadnja letošnja s ciljem v Perujem, je bila usodna za nekdanjega serijskega svetovnega prvaka v reliju Sebastiena Loeba. Sloviti Francoz za volanom peugeota je bil namreč dan poprej najhitrejši na četrti etapi in je bil v skupni razvrstitvi drugi, zgolj za branilcem lanske lovorike, rojakom in moštvenim kolegom Stephanom Peterhanslom, včeraj pa je bil prisiljen odstopiti.

Loeb se je namreč med etapo znašel v pesku, reševanje iz ene od lukenj je trajalo več ur, na pomoč je moral priskočiti tudi tovornjak. Francoz jo je še dobro odnesel, krajšo je potegnil njegov dolgoletni sovoznik Daniel Elena, ki je utrpel poškodbo hrbta. Veliko smole je imel tudi dotlej vodilni v konkurenci motoristov, Britanec Sam Sunderland. Blizu cilja je namreč padel in pri tem dobil udarnine na hrbtu, v bolnišnico so ga morali prepeljati s helikopterjem. Prav tako sta razvpito preizkušnjo že končala tudi trofejni Cyril Despres, petkratni zmagovalec med motoristi, in portugalski nogometni trener Andre Villas-Boas, ki je končal v bolnišnici.

Edini slovenski zastopnik, motorist Simon Marčič, je v peti etapi vknjižil 78. čas z dobrima dvema urama zaostanka za najhitrejšim, skupno pa drži 93. mesto. »Bilo je težko in peklensko dolgo. Etapa nas je od obale začela dvigati proti bolivijski visoki planoti, v prihodnjih dneh pa bo glavni faktor zagotovo ravno nadmorska višina, več kot 4000 metrov. Komaj čakam,« je na družbenem omrežju sporočil 35-letni Mariborčan.