Darko Jorgič ponovno bronast na EP do 21 let

Minsk - Enako kot lani v Sočiju se je trenutno najvišje rangirani slovenski namiznoteniški igralec, 19-letni Hrastničan Darko Jorgič, tudi na letošnjem evropskem prvenstvu do 21 let v Minsku okitil z odličjem bronastega leska. Po ogorčenem boju je moral v polfinalu premoč priznati Romunu Cristianu Pletei, ki je bil malenkostno boljši s 4:3 (9, -7, 10, -5, -5, 7, 9). Že pred tem je v osmini finala izločil še drugega slovenskega legionarja Denija Kožula.

Pletea je dve leti mlajši od Jorgiča in tudi precej nižje rangiran na svetovni jakostni lestvici. Ta hip drži 192. mesto, medtem ko je Zasavčan 69. oziroma najboljši Slovenec po tem, ko je starosta Bojan Tokič zdrsnil iz elitne stoterice (117.). Ko je Jorgič v četrtem in petem nizu našel svojo igro in tekmeca obakrat pustil zgolj na peti točki, je že dišalo po tem, da bo Romunov odpor strt, a se Pletea ni dal tako zlahka.

Šesti niz je bil izenačen do 6:6, nato pa je poznejši zmagovalec oddal le še točko, medtem ko je v sedmem Jorgič slabo začel (1:7), a še pravočasno zavihal rokave, nanizal pet zaporednih točk in si tik pred finišem zagotovil celo minimalno prednost (9:8), ki pa je ni znal zadržati do konca. Romunski finale je preprečil favorizirani Čeh Tomaš Polansky, 120. loparček sveta, ki je s 4:1 (6, 4, 10, -1, 6) v drugem polfinalu odpravil Raresa Siposa.