Daša Grm na SP uspešna v kratkem programu

Slovenska umetnostna drsalka je zasedla 22. mesto in se bo v soboto predstavila še v prostem programu.

J. P.

Milano - Včeraj se je v Milanu začelo svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju, na katerem, enako kot sredi januarja na evropskem v Moskvi, slovenske barve zastopa zgolj 26-letna Celjanka Daša Grm, sicer stalnica na velikih tekmovanjih. Prvi del naloge je že opravila, in to uspešno, uvrstila se je namreč med 24 tekmovalk, ki so si zagotovile nastop tudi v sobotnem prostem programu.

Kostnerjeva razveselila navijače

V konkurenci 37 drsalk se je v kratkem programu uvrstila na 22. mesto, sodniki so njen nastop ovrednotili z oceno 52,43. Za napredovanje je zadostovalo 50,63 točke. Domač avditorij je razveselila prekaljena 31-letna Carolina Kostner, ki je s svojo predstavo najbolj prepričala (80,27) in za seboj pustila tudi dobitnico olimpijske kolajne najžlahtnejšega leska iz Pjongčanga, desetletje in pol mlajšo Rusinjo Alino Zagitovo (79,51).

Že na šestem SP

Grmova tekmuje že na svojem šestem svetovnem prvenstvu, kratek program pa je preskočila drugič in ima priložnost popraviti svoj najboljši dosežek na preizkušnjah te ravni, 18. mesto iz Šanghaja pred tremi leti. Letos se je Daša izkazala že tudi v Moskvi, kjer je ravno tako nastopila v prostem programu in, enako kot leta 2011, zasedla dvajseto mesto. Za olimpijske igre v Južni Koreji se ni kvalificirala.