Dobovičnikovi izbranci počasi končujejo prvi del priprav na EP

A. V.

Maribor - Ljubljana bo čez dober mesec gostila evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu. Slovenska reprezentanca se nanj že temeljito pripravlja, v teh dneh prvi del priprav opravlja v Mariboru, kjer bo do sobote. Kot pravijo v slovenskem taboru, pred uvodno tekmo EP, ki bo 30. januarja v Stožicah proti Srbiji, časa za evforijo še ni.

"O tem ne razmišljamo, ni prostora za evforijo. Za pripravo na Srbijo in Italijo bo še čas. Ne pozabimo - v mesecu januarju se bomo merili še s tretjo ekipo na svetu, v goste prihaja Iran," je za spletno stran Nogometne zveze Slovenije povedal selektor Andrej Dobovičnik.

Ta na treningih poudarek namenja izboljšavi fizične pripravljenosti svojih izbrancev, preostanek treninga pa je namenjen igri in delu z žogo. "Igralci se trudijo na vsakem treningu, zelo so prizadevni. Želel bi si, da bi do prihodnjih priprav še sami naredili kaj zase v svojih klubih. Pohvalil bi tudi novinca Žana Korena in Benjamina Tušarja, ki sta se dobro vključila v ekipo in sta nam v veliko pomoč. Prepričan sem, da se bosta po koncu EP v klub vrnila pripravljena," je še dodal Dobovičnik.

Ekipa se bo spet zbrala 8. januarja, sprva bo vadila v Ljubljani, potem pa v Podčetrtku. Selektor Andrej Dobovičnik bo seznam 14 igralcev, na katere bo računal na evropskem prvenstvu, razkril po tekmah proti Iranu. Ti bosta 22. januarja v Trbovljah (19.00) in 23. januarja v Celju (18.30).

EP bo med 30. januarjem in 10. februarjem v Stožicah. Slovenija bo igrala v skupini A skupaj s Srbijo in Italijo.