Dovizioso že vrgel rokavico Marquezu

J. P.

Doha - Sezona svetovnega prvenstva v motociklizmu, ki bo vključevala 19 dirk in trajala do sredine novembra in velikega finala v Valencii, se bo jutri začela s prvo od treh zaporednih neevropskih preizkušenj, veliko nagrado Katarja na dirkališču Losail. Kvalifikacije bodo na sporedu danes popoldne ob 17.20 ob slovenskem času, pred njimi dirkače čakata še dva treninga, prva dva so opravili že včeraj, na obeh pa je bil v kraljevskem razredu moto gp najhitrejši Ducatijev Italijan Andrea Dovizioso, ki ga je proti vrhu izstrelilo v minuli sezoni, ki jo je končal na drugem mestu, 37 točk za Hondinim Špancem Marcom Marquezom. Dirka bo jutri ob 17. uri.

Pomenljiv je bil predvsem drugi trening, ki je izpljunil konstruktorska velikana Hondo in Yamaho, saj se nihče od njunih voznikov ni zavihtel v najboljšo peterico. V njej so bili trije ducatiji in dva suzukija, v dvoboju za vrh pa je Dovizioso odpravil prvega izzivalca, rojaka in moštvenega kolega Danila Petruccija, za pičlih šest tisočink. Manj kot desetinko je zaostal še Suzukijev Španec Alex Rins. Za njegovim hrbtom so bile razlike zares majhne, četrto- in devetouvrščenega je namreč ločilo pičlih 22 tisočink. Največji dolžnik je ostal lani tretjeuvrščeni v končni razvrstitvi, Yamahin Španec Maverick Viñales, ki je obakrat zaostal več kot tri četrt sekunde in obakrat končal na skromnem enajstem mestu.



IZIDI PRVEGA TRENINGA

1. Andrea Dovizioso (Ita, ducati) 1:55,366

2. Valentino Rossi (Ita, yamaha) + 0,061

3. Marc Marquez (Špa, honda) 0,377

4. Andrea Iannone (Ita, suzuki) 0,450

5. Jorge Lorenzo (Špa, ducati) 0,522

11. Maverick Viñales (Špa, yamaha) 0,764

12. Dani Pedrosa (Špa, honda) 0,899



IZIDI DRUGEGA TRENINGA

1. Andrea Dovizioso 1:54,361

2. Danilo Petrucci (Ita, ducati) 0,006

3. Alex Rins (Špa, suzuki) 0,097

4. Jorge Lorenzo 0,470

5. Andrea Iannone 0,480

6. Marc Marquez 0,489

7. Dani Pedrosa 0,490

9. Valentino Rossi 0,492

11. Maverick Viñales 0,834