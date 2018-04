Dvojno presenečenje na bostonskem maratonu: Američanka in Japonec

J. P.

Boston - Sloviti bostonski maraton je letos doživel že svojo 122. izvedbo, postregel pa s presenetljivim razpletom in nepričakovanima zmagovalcema. V moški konkurenci je Juki Kavauči postal prvi Japonec v zadnjih treh desetletjih z zmago na tej prestižni preizkušnji, medtem ko je med ženskami Desiree Linden pritekla ZDA krstno zmago po letu 1985.

V močnem nalivu

Kavauči, ki je vpisal že četrto letošnjo zmago na 42-kilometrski razdalji, je v močnem nalivu s časom 2;15:58 v zadnjih dveh kilometrih za seboj pustil tudi branilca lanske zmage, Kenijca Geoffreyja Kiruija (2;18:23), še dodatnih dvanajst sekund je zaostal tretjeuvrščeni Shadrack Biwott, ki je poskrbel za zadovoljstvo domačih navijačev, je poročala STA.

Najpomembnejši dan v življenju

»Zame je to najpomembnejši dan v življenju, saj sem osvojil Boston, največjo tekmo na svetu,« je v solzah in vidno ganjen razlagal Kavauči, medtem ko se je tri leta starejša Lindnova vendarle dokopala do zmage na tem prizorišču, potem ko je bila leta 2015 in lani četrta, medtem ko se ji je pred sedmimi leti velika lovorika izmuznila za pičli dve sekundi.