Dvoršakova na stopničkah svetovnega pokala

N. Gr., STA

Seul - Živa Dvoršak je osvojila tretje mesto na tekmi svetovnega pokala v strelstvu v južnokorejskem Changwonu. Šestindvajsetletna članica Strelskega društva Olimpija iz Ljubljane se je uvrstila v finala najboljše osmerice v kraljevski strelski disciplini z malokalibrsko puško v trojnem položaju in si pristreljala največji uspeh v svetovnem pokalu.

Dvoršakova je v finalu osvojila 445,4 točke. Zmagala je 18-letna Kitajka Zeru Wang z izkupičkom 458,3 točke, ki je bila v svojem debitantskem nastopu na svetovnem pokalu v zelo izenačenem finalnem dvoboju za malenkost, za desetinko točke, boljša od Avstrijke Franziske Peer (458,2).

Tridesetletna veteranka, ki je v finalu vodila po streljanju kleče in leže, zmago pa je zapravila po stoječem položaju, se je morala drugič v svetovnem pokalu zadovoljiti z drugim mestom po Bakuju leta 2016.

Slovenska strelka je že na uvodni tekmi svetovnega pokala v mehiški Guadalajari z uvrstitvama v veliki finale z zračno puško in malokalibrsko puško, pokazala, da je v dobri formi.

Po osmem mestu z zračno puško in šestem mestu z malokalibrsko puško v trojnem položaju je na tekmi v Južni Koreji naredila še en korak naprej ter se prebila na zmagovalni oder.

Že v kvalifikacijah na vrhu

Zelo dobro je streljala že v kvalifikacijah, saj je v zadnji krog tekmovanja napredovala z najboljšim izkupičkom kvalifikacij, ko si je pristreljala 178 točk oziroma 1178 krogov.

V finalu je po treh strelskih serijah v klečečem položaju (153,7 točke) zaostala le za Avstrijko, tudi leže je ostala na drugem mestu pred kitajsko najstniško senzacijo. Stoje pa je zapravila boj za najvišji mesti.

Za dvakratno olimpijko, ki je krstni nastop na poletnih olimpijskih igrah doživela v Londonu 2012, drugič pa je nastopila na igrah v Rio de Janeiru leta 2016, je to prva urvstitev na stopničke v svetovnem pokalu. Njen največji dosežek na največjih tekmovanjih je bila doslej bronasta kolajna z evropskega prvenstva z zračno puško v Odenseju 2013.

Tretje mesto na tekmi svetovnega pokala v Južni Koreji je zelo dober obet za svetovno prvenstvo, ki ga bo septembra prav tako gostil Changwon, kjer se bodo že delile prve kvote za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020.

V Changwonu je Dvoršakova nastopila tudi z zračno puško, s katero pa je ostala brez velikega finala na 66. mestu.

Slovenska strelka je lani avgusta prestala operacijo zapestja, pred tem je julija diplomirala iz finančne matematike.

Po Changwonu karavano svetovnega pokala od 7. do 15. maja čaka tekma v ameriškem Fort Benningu. Četrta postaja letošnjega svetovnega pokala bo nemški München (med 22. in 29. majem). Vrhunec sezone pa bo že omenjeno svetovno prvenstvo v Changwonu, in sicer med 31. avgustom in 15. septembrom.