Dvoršakova osma v Guadalajari

N. Gr., STA

Guadalajara - Slovenska strelka Živa Dvoršak je na prvi letošnji tekmi svetovnega pokala v mehiški Guadalajari osvojila osmo mesto v disciplini zračna puška. Zmagala je Romunka Laura-Georgeta Coman, za njo sta se uvrstili Kitajka Hong Xu in Indijka Mehuli Ghosh.

Dvoršakova je na nedavnem evropskem prvenstvu v madžarskem Györu pogrnila na celi črti in na tekmi z zračno puško osvojila skromno 56. mesto. Na današnji tekmi v Guadalajari se je prikazala v povsem drugi luči, na poti do finala pa je ni zmotila niti nevšečnost, ki bi marsikatero strelko ali strelca povsem vrgla iz tira. Po petih strelih se ji je namreč pokvarila tarča, tako da so jo prireditelji prestavili na drugo strelsko mesto.

A Ljubljančanka je svojo kvalifikacijsko nalogo opravila sijajno in se v velikem slogu uvrstila v finale. Njene serije zadetih strelov - 104,7, 103,9, 104,2, 104,5, 104,8 in 104,7, skupno 626,8 kroga - zgovorno pričajo o dobro opravljenem delu v Guadalajari. V veliki finale se je prebila s šestim najboljšim dosežkom, na "novi tekmi" - kvalifikacijski izidi se v finalu izbrišejo - pa so ji družbo delale Kitajke Ting Sun, Huixin Zhao in Hong Xu, Indijke Mehuli Ghosh, Apurvi Chandela in Anjum Moudgil ter Romunka Laura-Georgeta Coman.

Ljubljančanki se v velikem finalu ni izšlo, prikazala je zelo vihravo predstavo in s 121,2 kroga prva zapustila finalno strelsko črto, smetano pa je nekoliko nepričakovano pobrala Romunka, ki je "pometla" s po tremi kitajskimi in indijskimi strelkami ter slavila s 251,5 kroga, medtem ko je drugouvrščena Xujeva zadela 0,5 kroga manj.

Dvoršakova je v Guadalajari dosegla enega svojih največjih uspehov na tekmah za svetovni pokal. Pred tem je le dvakrat nastopila na finalnih preizkušnjah za svetovni pokal, obakrat na Pragerskem leta 2014, ko je z zračno puško zasedla peto, z malokalibrsko v trojnem položaju pa sedmo mesto.

Kevin Venta je na današnji tekmi osvojil 16. mesto v disciplini zračna pištola, potem ko je zadel 568 krogov.

V Mehiki sta tudi Rajmond Debevec in Robi Markoja, ki bosta nastopila v disciplini malokalibrska puška trojni položaj, v najbolj zahtevni strelski disciplini se bo preizkusila tudi Dvoršakova.

Po Guadalajari bo drugo tekmo za svetovni pokal gostil južnokorejski Changwon (med 20. in 30. aprilom), tretjo ameriški Fort Benning (med 7. in 15. majem), četrto pa nemški München (med 22. in 29. majem). Vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v Changwonu (med 31. avgustom in 15. septembrom).