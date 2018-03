Gajser v kvalifikacijah napovedal naskok na vrh

J. P.

Valkenswaard - Sezona svetovnega prvenstva v elitnem motokrosističnem razredu MXGP se je začela že pred dvema tednoma v argentinskem Neuquenu z zmago Nizozemca na KTM Jeffreyja Herlingsa (zbral je enako število točk kot drugouvrščeni moštveni kolega in branilec lovorike, Italijan Antonio Cairoli) in brez udeležbe Slovencev, ki so se eliti pridružili na drugi postaji, veliki nagradi Evrope v nizozemskem Valkenswaardu. Včeraj so pod streho že spravili kvalifikacije, v katerih je bil izjemno hiter tudi Hondin mladenič Tim Gajser.

Gerčar zaostal za krog

Svetovni prvak izpred dveh let je namreč postavil tretji najboljši čas skoraj dvanajst sekund za najhitrejšim, Yamahinim Belgijcem Jeremyjem van Horebeekom, drugo mesto je zasedel Husqvarnin Francoz Gautier Paulin. Gajser je za šest sekund prehitel tudi Cairolija, ki je končal tik za njim, medtem ko se Herlings nikakor ni znašel in je z ogromnim zaostankom zabeležil zgolj 19. kvalifikacijski čas. Med 39 nastopajočimi je bil še en slovenski dirkač, Klemen Gerčar je na husqvarni zaostal za krog in končal na 31. mestu.

Na treningih Herlings

Pred kvalifikacijami je karavana, kot običajno, opravila še dva treninga. Na prostem je bil najprepričljivejši Herlings, Tim je za njim na osmem mestu zaostal štiri sekunde in pol, Klemen je bil 37. Na uradnem je bil Nizozemec ponovno pred vso konkurenco, Gajser je vpisal deveti čas, Gerčar je vnovič obtičal v ozadju (34.). Začetek današnje prve vožnje v razredu MXGP bo ob 14.15, druge pa ob 17.10. Gajser je bil lani na tem prizorišču peti, še leto prej pa tretji, potem ko si je na prvi progi pokoril konkurenco.