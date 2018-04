Garnbretova na vrhu, Kruder in Vezonik na stopničkah

Slovenska plezalca Jernej Kruder in Gregor Vezonik sta v Moskvi zasedla drugo in tretje mesto, Garnbretova je zmagala.

N. Gr., STA

Moskva - Na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju se je najboljša plezalka lanske sezone Janja Garnbret vnovič izkazala in stopila kar na najvišjo stopničko. Na odru za zmagovalke je bila že na uvodni tekmi svetovnega pokala v švicarskem Meiringenu, kjer je bila druga, tokrat pa je bila boljša od vseh tekmic.

Prvič dva na odru

Tudi slovenski športni plezalci slavijo nov moštveni uspeh. Na moških tekmah svetovnega pokala v balvanskem plezanju sta se prvič na oder za zmagovalce zavihtela dva Slovenca. Jernej Kruder je bil na tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Moskvi drugi, Gregor Vezonik pa je v svojem prvem velikem finalu s tretjim mestom osvojil prve stopničke.

Kruder je letos v sijajni formi. Pred enim tednom je na uvodni tekmi svetovnega pokala športnih plezalcev v balvanskem plezanju v švicarskem Meiringenu prvič zmagal na tekmah najvišje ravni. Sedemindvajsetletni Celjan je le teden dni po uspehu kariere v Moskvi dokazal, da njegov švicarski uspeh ni bil muha enodnevnica.

Tako kot v Švici tudi v Rusiji v kvalifikacijah in polfinalu ni bil povsem v ospredju. V kvalifikacijah je bil 13., v polfinalu pa peti.

V dobri formi in predvsem miren

»Moram reči, da so bile te stopničke nepričakovane. Očitno pa sem tekmovalec narejen za stopničke. Po zmagi se ni nič spremenilo, saj vem, da bi lahko ostal tudi brez stopničk. Sem v dobri formi, bil sem miren in znova sem tukaj,« je bil zadovoljen Kruder, ki pa se mu je na drugem balvanu pripetila napaka in ni osvojil vrha smeri, zato je za drugo mesto trepetal do konca.

Jernej Kruder je v življenjski formi. Foto: Blaž Samec/Delo

»Na drugem balvanu sem bil res kot en amater, ampak to je del igre. Finalni balvani so bili lažji kot v Meiringenu. Kljub temu pa se lahko zgodijo napake, vse je v glavi, vsi finalisti bi lahko bili na stopničkah,« je takoj po koncu moškega finala razmišljal Kruder, ki bo nastopil na vseh tekmah. »Kmalu bomo na Kitajskem, ne vemo, kako se bo sezona razpletla, za zdaj kaže zelo dobro.«

Vezonik prvič v finalu in takoj na stopničkah

Presenetil je 22-letni Korošec Vezonik, ki ni mogel verjeti, da je osvojil stopničke in to v svojem prvem finalu v svetovnem pokalu. Tako kot Kruder je Vezonik v finalu osvojil tri smeri od štirih. Slovenca pa sta edina v prvem poskusu osvojila vrh zadnje finalne smeri, kar je bilo odločilno za dvojne slovenske moške stopničke.

»Neverjetno. Uresničile so se mi sanje. Pred enim tednom sem bil v Meiringenu 51., zdaj pa sem na stopničkah,«" se je smejalo Vezoniku, ki je z 19. mestom kvalifikacij za las ujel svoj drugi polfinale v svetovnem pokalu, v katerem se mu je odprlo in je postavil četrti dosežek, prehitel je celo izkušenejšega sotekmovalca.

»Na treningih sem se počutil super močnega, ampak tekme so nekaj povsem drugega, saj v svetovnem pokalu ni vse v moči. Ne bi mogel reči, da sem v enem tednu tako zelo napredoval. Ne morem verjeti,« je bil vesel Vezonik.

Zmagal je Japonec Tomoa Narasaki, ki je edini v finalu osvojil vse štiri smeri povsem do vrha.