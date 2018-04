Hondina Španca prepričljiva, Dovizioso razglašen (VIDEO)

J. P.

Termas de Rio Hondo - Motociklisti ta konec tedna nadaljujejo niz prvih treh zaporednih neevropskih dirk za svetovno prvenstvo na drugi postaji, veliki nagradi Argentine na dirkališču Termas de Rio Hondo, na katerem so danes opravili prva dva treninga. Na obeh sta si konkurenco v kraljevskem razredu moto gp pokorila Hondina Španca, na prvem Dani Pedrosa in na drugem branilec šampionske lovorike Marc Marquez. Če so bile uvodoma razlike majhne, saj je bila najboljša trojica zgnetena v manj kot desetinko, je bilo v drugo drugače.

Dovizioso zadnji

Marquez je namreč Cala Crutchlowa, ki je bil obakrat drugi, pustil za seboj za štiri desetinke, manj kot sekundo pa je zamudil zgolj še Ducatijev Španec Tito Rabat. Med tistimi, ki se niso izkazali, sta bila Yamahina asa Maverick Viñales in doktor Valentino Rossi, prav tako ne niti zmagovalec uvodnega Katarja, Ducatijev Italijan Andrea Dovizioso, ki je lani na tem prizorišču odstopil po trčenju v Aleixom Espargarojem. Tokrat je na prvem treningu postavil osmi čas, na drugem v spremenljivih razmerah pa celo zadnjega z zaostankom treh sekund in pol.

IZIDI PRVEGA TRENINGA

1. Dani Pedrosa (Špa, honda) 1:40,303

2. Cal Crutchlow (VB, honda) + 0,042

3. Andrea Iannone (Ita, suzuki) 0,083

4. Johann Zarco (Fra, yamaha) 0,311

5. Jack Miller (Avst, ducati) 0,412

6. Marc Marquez (Špa, honda) 0,478

7. Valentino Rossi (Ita, yamaha) 0,522

8. Andrea Dovizioso (Ita, ducati) 0,635

9. Jorge Lorenzo (Špa, ducati) 0,716

10. Danilo Petrucci (Ita, ducati) 0,763

13. Maverick Viñales (Špa, yamaha) 0,921

IZIDI DRUGEGA TRENINGA

1. Marc Marquez 1:39,395

2. Cal Crutchlow 0,404

3. Tito Rabat (Špa, ducati) 0,951

4. Andrea Iannone 1,060

5. Dani Pedrosa 1,099

6. Maverick Viñales 1,115

7. Valentino Rossi 1,182

8. Alex Rins (Špa, suzuki) 1,197

9. Alvaro Bautista (Špa, ducati) 1,371

10. Aleix Espargaro (Špa, aprilia) 1,405

17. Jorge Lorenzo 1,939

24. Andrea Dovizioso 3,578