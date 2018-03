IAAF zaostrila pogoje za menjavo državljanstva

Birmingham - Mednarodna atletska zveza (IAAF) je ob nedavnem dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu premlevala tudi problematiko pridobivanja drugega državljanstva za tekmovalce in se odločila zaostriti pogoje za menjavo reprezentančnih barv. O novih ukrepih bo sicer IAAF dokončno odločala julija na kongresu v Buenos Airesu, poroča STA.

Z enega na tri leta

Doslej so lahko atleti zastavo, pod katero so nastopali, zamenjali po letu dni premora, svetovna organizacija je zdaj to obdobje podaljšala na tri leta, kar pomeni, da bo od vloge za menjavo državljanstva do dejanskega nastopa za drugo reprezentanco preteklo dosti več časa kot doslej. Obenem bo morala nova država atletu podeliti polnopravno državljanstvo z vsemi pripadajočimi pravicami, sleherni športnik pa se bo lahko za spremembo odločil le enkrat v karieri.

Slovenski primer: Merlene Ottey

Za nameček se tega postopka ne bodo mogli več posluževati tekmovalci, mlajši od 20 let. V slovenski atletiki je bil doslej najodmevnejši prihod Jamajčanke Merlene Ottey, ki je leta 2003 pod slovensko zastavo osvojila bronasto odličje na 60 metrov na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu. Lani je bilo v kraljici športov zaznati porast menjav državljanstev, predvsem Turčija in zalivske države so v svoje vrste zvabile številne afriške atlet(inj)e, povečini tekače.